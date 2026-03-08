Дрони вдарили по нафтобазі в Армавірі: горять резервуари з паливом

У ніч проти 8 березня в російському Армавірі Краснодарського краю пролунали вибухи. За попередніми даними, дрони атакували нафтобазу "Південна нафтова компанія".

Після удару на території об’єкта зайнялися резервуари з паливом. Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку?

У російському місті Армавір у Краснодарському краї вночі пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, безпілотники атакували об’єкт паливної інфраструктури.

Йдеться про накопичувально-перевалочну нафтобазу "Південна нафтова компанія" (ЗАТ "НП НБ ЮНК"). Після ударів на території підприємства спалахнула пожежа.

За попередніми даними, ураження зазнали кілька резервуарів із нафтопродуктами. Внаслідок цього на території об’єкта виникла пожежа. Місцеві жителі повідомляли про яскраве полум’я та густий дим, який було видно з різних районів міста. Наразі інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Офіційної інформації щодо наслідків атаки або можливих постраждалих поки що немає.

Наслідки ударів по російському НПЗ. Відео: росЗМІ

Удари по російських НПЗ: останні новини