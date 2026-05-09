Американський генерал назвав справжній шлях до перемоги України над Росією

За останні місяці Україна досягла вражаючого успіху. Стратегічна ініціатива у війні поступово переходить на її бік.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав генерал Бен Годжес. Екскомандувач американських сил у Європі розкрив, як Україна може здолати Росію.

Як Україна може перемогти Росію?

За словами, відставного офіцера Армії США, шлях до перемоги України пролягає через знищення експортного потенціалу Росії в нафті та газі.

Годжес переконаний: якщо Росія не зможе продавати енергоносії Китаю, Туреччині, Індії чи іншим країнам, їй буде значно складніше продовжувати війну.

Тому Україна діє у правильному напрямку. Європейські країни, на думку генерала, своєю чергою мають більше вкладати грошей у розвиток українських далекобійних високоточних можливостей.

Бен Годжес вважає, що Україна навряд чи стане членом НАТО в найближчій перспективі, хоча водночас сподівається на якнайшвидший вступ до ЄС.

Він наголошує, що незалежно від міжнародних гарантій, Україна має сама забезпечувати свою безпеку. На його думку, це можливо лише через сильну армію, ефективну систему мобілізації за зразком Фінляндії чи Ізраїлю та розвиток власної оборонної промисловості, щоб не залежати критично від зовнішніх постачань.

Окремо генерал підкреслює важливість розвідки, яка має притягувати до відповідальності російських військових за воєнні злочини, створюючи для них постійне відчуття загрози переслідування.

Також Годжес зазначає, що після завершення війни ключовим буде активне залучення суспільства до державних процесів, адже українці, які воювали або втратили близьких, не приймуть повернення до старих моделей країни.

Україна продовжує підривати експортний потенціал Росії

Останні місяці Україна чи не щодня гатить по ключових російських НПЗ та іншій нафтовій та газовій логістиці окупантів як у ворожому тилу, так і за його межами.

Так, уночі 8 травня російську Перм втретє за 9 днів атакували дрони. За даними СБУ, під удар знову потрапили нафтопереробний завод "Пермнафтооргсинтез" і нафтоперекачувальна станція "Пермь". Ці об'єкти важливі для постачання пального російській армії, тому їх ураження впливає на військову логістику окупантів.

5 травня Україна атакувала дронами Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області Росії. За даними Reuters, підприємство після удару фактично зупинило роботу: пошкоджено 3 з 4 установок первинної переробки нафти. Завод є одним із найбільших у Росії та важливим постачальником пального, зокрема для армії.

За словами експерта з енергетики Бориса Додонова з Київської школи економіки, серія ударів по великих російських нафтових терміналах – зокрема Усть-Лузі, Приморську та Новоросійську – наприкінці березня і на початку квітня коштувала Росії близько 2,2 мільярда доларів втрат. Через атаки порти кілька днів простоювали або працювали з перебоями, що скоротило експорт нафти.

Додонов зазначає, що нові удари по НПЗ ще більше збільшують збитки: наприклад, пошкодження заводу "Роснефті" в Туапсе може коштувати до 5 мільярдів доларів і навіть вимагати його перебудови.

Водночас, як пояснює експерт, попри втрати, доходи Росії від нафти інколи зростають через коливання світових цін, але українські атаки все одно зменшують обсяги експорту та видобутку.

Окремо дослідник Гарварду Крейг Кеннеді наголошує, що удари по інфраструктурі вже змусили російські компанії скоротити видобуток на сотні тисяч барелів, адже пошкодження торкаються як НПЗ, так і трубопроводів і резервуарів.

За даними української розвідки, експортні втрати Росії у ключових портах сягають від 13% до 43%, і ці показники можуть бути навіть заниженими.