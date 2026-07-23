Стерненко відверто відповів, чи продовжаться удари по Росії після відставки Федорова

Росіяни зловтішалися, обговорюючи кадрові зміни у Міноборони, втім далекобійні удари по Росії все одно продовжуються. Всередині країни наростає істерика, адже під ударом опиняються критично важливі об'єкти для російської економіки.

Засновник благодійного фонду "Спільнота Стерненко" Сергій Стерненко зауважив 24 Каналу, що майбутнє далекобійних атак залежить від того, як далі працюватиме Міноборони та сектор безпеки. Зрозуміло, що новому очільнику Євгенію Хмарі потрібен час, щоб налагодити роботу.

Чи продовжаться удари по Росії?

Зараз ми спостерігаємо інерційні процеси, які започаткувала ще команда Михайла Федорова. Мовиться не лише про удари по Росії, але й закупівлі, постачання безпілотників.

"Якщо будуть змінені правила закупівлі дронів або постачання засобів, то все може змінитися як у гірший, так і в кращий бік. Тому дуже важливо, щоб в Україні був міністр оборони, який зможе це забезпечити", – зауважив Сергій Стерненко.

Яким буде майбутнє ударів по Росії: дивіться відео

Він додав, що сьогодні в Україні є тільки виконувач обов'язки міністра. Постать Євгена Хмари справді викликає велику повагу, він є достойним офіцером. Але йому як і будь-якій іншій людині знадобиться щонайменше пів року, аби увійти в курс справ, налагодити робочі процеси, створити команду.

На жаль, у нас немає цього часу. Війна йде тут і зараз, а попереду чекають важкі випробування,

– підкреслив Сергій Стерненко.

Нагадаємо, Євген Хмара замінив на посаді Михайла Федорова. Він кадровий військовий у званні генерал-майора. До цього працював в СБУ. Євген Хмара уже зустрівся з новим головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Вони домовились про спільну роботу, обговорили масштабування ударів, практичні кроки для завершення війни.

Перед тим Євген Хмара зустрічався з Володимиром Зеленським. Президент розповів, що очікує від нових керівників розв'язання проблеми з мобілізацією, зокрема з ТЦК, а також закриття нашого неба. Зеленський додав, що очікує хорошої взаємодії між структурами, якої не було у Сирського та Федорова.