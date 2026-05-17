Такої зброї не існує: чому насправді Росія не зможе вдарити по "центрах ухвалення рішень"

Росія погрожує вдарити по "центрах ухвалення рішень" в Україні. Йдеться навіть про підземні приміщення, які будувалися ще за радянських часів. Проте здійснити свої погрози росіянам буде не так легко, як може здаватися.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, якою саме зброєю ворог міг би вдарити по "центрах ухвалення рішень". Також він припустив, які могли б бути наслідки такого удару.

Чому Росія погрожує завдати ударів по "центрах ухвалення рішень"?

Попович впевнений, що Росія не має відповідної зброї, щоб завдати ударів по підземних укриттях.

Саме конвенційного озброєння, яке могло б пробити бункер на глибину понад 95 метрів, наразі людство не винайшло,

– наголосив він.

Щодо можливості дістати до них за допомогою ядерної зброї, то такі бункери, за його словами, якраз і розроблялися для того, щоб витримати ядерне бомбардування.

Варто знати. Старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний зазначив, що погрози Росії вдарити по будівлях, де розташовані органи державного і військового управління в Україні, розраховані на медійний ефект. Ці атаки точно не вплинуть на хід бойових дій на фронті. Але росіяни вважають, що у такий спосіб їм вдасться здійснити інформаційний вплив на Україну. Крім того, це відповідь в інформаційному полі на ефект, який справили заяви України напередодні параду на Красній площі 9 травня. Саме вони спровокували погрози Кремля вдарити по "центрах ухвалення рішень".

Ці бункери є недосяжними для сучасних видів озброєння. Ба більше, Росія таких видів озброєння не має. США застосовували бомби для ударів по підземних ядерних об'єктах в Ірані, але Москва, на думку Поповича, такою зброєю не володіє.

Зверніть увагу! В Інституті вивчення війни зазначають, що Москва не відмовилась від завдання ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві. Аналітики наголошують, що навіть після завершення "перемир'я", яке тривало з 9 по 11 травня, росіяни продовжують виношувати ці плани.

Коли ж росіяни погрожують вдарити по "центрах ухвалення рішень", вони дотримуються тієї ж логіки, що і Україна, коли погрожує атаками на Москву, на російську символіку, по російських центрах ухвалення рішень.

Це також психологічний тиск, на який вони розраховують, коли погрожують Україні. Уявіть, якщо, не дай Боже, одного ранку побачимо, як в урядовому кварталі палає вогонь. Це може мати певний психологічний ефект, створити відповідну інформаційну картинку, і Росія на це розраховує,

– підкреслив Денис Попович.

При цьому у Кремлі, на його думку, чудово розуміють, що усі люди, які ухвалюють рішення в Україні, вже давно перебувають у безпечних місцях.

Що відомо про погрози Росії атакувати будівлі органів управління в Україні?

Напередодні параду 9 травня у Москві росіяни виступили з прямими погрозами завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві. У Росії заявили, що це може відбутися "у разі реалізації Києвом терористичних задумів у дні святкування (9 травня в Москві – 24 Канал)". У МЗС Росії навіть звернулися до дипломатів з іноземних посольств в Україні, щоб вони завчасно евакуювалися.

Водночас InformNapalm звернули увагу на те, що серед будівель, які можуть постраждати від російських ударів в урядовому кварталі, є не тільки Кабінет Міністрів, Верховна Рада, але й посольство Китаю. Воно розташоване на відстані приблизно 400 метрів від Верховної Ради, біля Маріїнського парку. Тому, як припустили в InformNapalm, до Кремля одразу зателефонували з Пекіна та нагадали, де розташоване їхнє посольство у Києві.

Також Володимир Зеленський зробив заяву 15 травня, наголосивши, що росіяни продовжують збирати розвіддані, щоб завдати ударів по "центрах ухвалення рішень".

За його словами, ГУР має документи, які підтверджують, що ворог готується до ракетно-дронових ударів по майже 20 політичних центрах та військових пунктах в Україні. Президент зазначив, що Київ "взяв до відома" дані розвідки.