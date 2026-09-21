Україна здатна створити колапс в прикордонних регіонах Росії, – військовий оглядач

Удари дронами по Росії стають все болючішими для окупантів. Україна нарощує масштаби та глибину системних ударів по військових об'єктах і нафтопереробних заводах на території ворога. І далі буде більше.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. Нещодавно президент Володимир Зеленський наголосив, що під час атаки на Москву Сили оборони використали, окрім звичних дронів, ще й Vendetta та Pelican. Це – нові засоби, про які ще мало що відомо.

Україна посилює удари по Росії

Як наголосив Пехньо, надзвичайно добре, що українські дрони змогли пробитися аж до Москви, де особливо насичена протиповітряна оборона. Окремо варто виділити й те, що під час атаки застосували й крилаті ракети "Фламінго".

До Москви непросто пробитися. А ще й ракетами "Фламінго". Кажуть, що на радіолокаційних станціях ворожих вони яскраво світяться. Але щось таки спричинило те, що по Московському НПЗ прилетіло прямісінько туди. Наших ударів по території Росії стає дуже багато,

– зазначив Пехньо.

Військовий оглядач оцінив нещодавні удари по Росії: дивіться відео 24 Каналу

За його словами, у деяких підрозділах Сил оборони вже говорили, що вони мають достатньо спроможностей, аби забезпечити серйозний колапс для російських регіонів. Йдеться про території, які розташовані близько до України.

Щонайменше я чув такі оцінки про Брянську, Бєлгородську, Курську, Ростовську області. Таганрог може сильно страждати. Якщо на це буде доцільність та необхідність, то Україна має чим протидіяти. Це в тому разі, якщо росіяни масштабують удари проти нас,

– сказав Пехньо.

Додамо, під час атаки по Москві 20 вересня Сили оборони України застосували значну кількість різних безпілотників та ракет. Йдеться про "Паляницю", "Лютий", FP-1, RZ-100, Pelican, "Фламінго" тощо.