Уже до нього підбираємось: Світан назвав важливий об'єкт, який треба атакувати Україні

Морський дрон вдарив по танкеру тіньового флоту в Росії безпосередньо під час навантаження нафти. Сталося це на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, Сили оборони України добралися до виносного причального пристрою для завантаження нафти на Каспійському трубопровідному консорціумі. На певний час там припиниться перевалка нафти.

Який об'єкт Україні важливо знищити?

За словами Світана, однією з пріоритетних, але важкодосяжних цілей залишається Новоросійський морський порт. Там розташовані три важливі точки, які необхідно знищити за можливості.

Насамперед йдеться про нафтоналивний термінал "Шесхаріс" та той самий морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. Саме звідти Росія експортує свою нафту.

Само собою потрібно бити і по самій бухті в Новоросійську. Там перебуває російський військово-морський флот. Чим швидше зможемо це зробити – тим краще. Добре, що ми раз за разом підбираємося до Новоросійська,

– підкреслив Світан.

Сили оборони раз за разом добираються дронами до Новоросійська: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, 19 липня Служба безпеки України уразила 3 нафтобази в Ставропольському краї. Також під удар потрапив танкер тіньового флоту Росії. На ньому транспортували сиру російську нафту до Китаю та Індії. Саме судно перебуває під українськими санкціями.