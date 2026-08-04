Wildberries – не випадкова ціль: генерал пояснив, чому Україна б'є саме по цих складах

Склади Wildberries в Росії знову опинилися під атакою дронів. Вибухи зокрема сталися у Чехові Московської області. Країна-агресорка вже реагує на такі стратегічні удари, застосовує різні засоби захисту. Але розпорошити всі системи, які забезпечили б ефективне збиття українських дронів і ракет, практично неможливо.

Про це в етері 24 Каналу зазначив генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, підкресливши, що це удари далекобійного стратегічного спрямування: склади Wildberries, НПЗ, військові об'єкти, які розташовані на відстані орієнтовно 1500 кілометрів. Це те, що росіяни не здатні прикрити.

Вибухи у Підмосков'ї: що там розташовано

Масштабування дронів і поява реактивних дає можливість завдавати удари поки ще одиничні, але в перспективі, як прогнозує генерал армії, їхня кількість досягне десятків та сотень. Ці БпЛА будуть спрямовуватись по великих російських об'єктах.

Удари сьогодні відбуваються по складах, які забезпечують усі логістичні ланцюжки Міноборони Росії, по конкретних програмах економічного і соціального забезпечення на місцях. І, особливо якщо дивитися по географії, то це якраз там, де насичення не тільки складів, а й військових об'єктів,

– наголосив Маломуж.

Наприклад, Чехов у Московській області, де 4 серпня пролунала серія вибухів. Це, як розповів ексочільник СЗР України, центр базування стратегічних об'єктів, навіть ядерного типу: системи радіолокації; радіонаведення; забезпечення рухів балістичних і крилатих ракет; радіоелектронні системи, які протидіють українським дронам. Мовиться про величезні склади.

Удари по них, зі слів Маломужа, знецінюють не тільки частину економічного сектору, що викликає незадоволення росіян, але й підривають воєнну міць Росії в цілому: і щодо України, і щодо загальної здатності до агресивних дій. Такі масштабні операції приведуть до підриву не тільки військового, але і технологічного складників.

Там розташована частина виробництв, особливо критичних, яких в Росії дуже мало. Другий складник – це удари по НПЗ, які забезпечують війська всім необхідним для проведення агресивних атак, для здійснення польотів і атак КАБами, для підняття безпілотників, переміщення військ, формування різних систем і ударів на Чорному та Азовському морях,

– пояснив Маломуж.

Про значення ударів по логістиці й НПЗ Росії: дивіться у відео

Пріоритетні цілі в Росії

Знесення таких об'єктів, як НПЗ, є критичним для Росії. Крім того, це б'є по економіці, по виробництву різних типів озброєння, техніки. Генерал армії переконаний, що СОУ варто діяти щодо ворога саме в такій моделі й тоді це підірве його військовий та економічний складники, сприятиме зменшенню можливостей агресивних військ на фронті, що спостерігається вже зараз.

Противник, зі слів екскерівника СЗР, не може досягнути тих цілей, які Путін неодноразово ставив перед своєю армією та намагається контролювати щоденно. Адже немає для цього не тільки додаткового людського ресурсу, щоб розпочати наступи по всьому фронту, але і відсутня техніка, системи забезпечення.

Сьогодні ми трохи відійшли в бік – атакуємо більше склади й системи логістики. Треба бити по аеродромах типу Енгельс. Потрібно, щоб саме ці аеродроми й літаки стратегічного рівня, які запускають балістику, крилаті ракети, піддавалися ударам сотень дронів кожен день. Тоді вони не піднімуться, тому що ми знищимо всі можливості здійснення таких польотів і пусків,

– підкреслив Маломуж.

Пріоритетними для атак СОУ, з його слів, мають бути й стратегічні ударні установки ракет, і в тому числі швидкісні, що призводить до жертв серед населення. Він переконаний, що тоді не знадобляться американські ракети. Україна буде знищувати ці установки вітчизняними засобами – не іноземними, яких у нас дуже мало, або які треба купувати на зовнішніх ринках.