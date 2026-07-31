Путін усіх підставив: аналітик сказав, чому важливі атаки по складах Wildberries

У Рязані після атаки тимчасово закрили доступ до логістичного центру Wildberries, а поруч також повідомляли про ураження нафтопереробного заводу. Удари по складах, хабах та інших великих логістичних об'єктах дедалі сильніше б'ють не лише по постачанню, а й по російському бізнесу та бюджету.

Журналіст і аналітик-міжнародник Олександр Демченко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Wildberries давно перестав бути звичайним маркетплейсом. Він також розповів, як Кремль змішав цивільний сектор із воєнною машиною та підставив під удари російський бізнес.

Удари зупиняють російську логістику

Систематичні атаки по складах, промислових парках і великих логістичних центрах дедалі сильніше ускладнюють перевезення товарів усередині Росії. Ці проблеми накладаються на дефіцит пального та перебої з роботою вантажного транспорту, через що частина продукції не може вчасно дістатися до пунктів призначення.

Мало того, що вже немає бензину і фури не доїжджають, тепер під ударами опинилися склади, індустріальні парки та величезні хаби,

– наголосив Демченко.

Після ураження об'єктів Wildberries власниця компанії Тетяна Кім звернулася до російського уряду та Володимира Путіна по підтримку. Лише в перших двох пошкоджених складах у Московській і Тамбовській областях, як розповів аналітик, зберігалися товари вартістю від 2,5 до 3 мільярдів доларів.

Фактично третина всього її капіталу згоріла. А якщо порахувати, скільки складів і хабів уже постраждало після цих ударів?,

– пояснив аналітик-міжнародник.

Кількість уражених логістичних об'єктів продовжує зростати, а разом із ними збільшуються збитки компаній, які забезпечують зберігання та перевезення товарів по Росії. Окремі працівники вже повідомляють про втрату роботи, тоді як доступ до пошкоджених складів залишається закритим.

Wildberries став частиною воєнної машини

Удари по складах Wildberries мають значення не лише через масштаби збитків компанії, адже маркетплейс тісно пов'язаний із людьми з оточення Володимира Путіна. До його роботи залучені представники президентської адміністрації, силових структур і великого бізнесу, а логістичні об'єкти компанії використовують не лише для цивільних потреб.

Це не звичайний маркетплейс, а вже військовий майданчик, який забезпечують люди Путіна,

– наголосив Демченко.

Серед причетних до діяльності компанії аналітик назвав керівника адміністрації російського президента Антона Вайно, очільника Федеральної служби охорони Дмитра Кочнєва, кремлівського посадовця Олексія Громова та олігарха Сулеймана Керімова. Додаткові логістичні вузли для хабів Wildberries, як він стверджує, забезпечують структури, пов'язані з близьким другом Путіна Сергієм Ролдугіним.

Кінцевим бенефіціаром є Путін, який підписав указ щодо Wildberries, перерозподілив його потоки й зробив із маркетплейсу військову машину,

– пояснив аналітик-міжнародник.

Схожим чином із військовими потребами можуть бути пов'язані й інші великі російські компанії, зокрема Ozon, мережа "Петрович" та X5 Retail Group. Цивільну логістику в Росії дедалі більше поєднують із постачанням для армії, через що товари, склади й транспорт звичайного бізнесу опиняються на об'єктах, залучених до роботи російської воєнної машини.

Путін підставив усіх росіян. Цивільний сектор опинився на військових об'єктах, тому тепер він також буде горіти,

– наголосив Демченко.

Через поєднання цивільної логістики з потребами армії збитків зазнають не лише компанії, чиї склади опиняються під ударами, а й російський бюджет. Бізнес втрачає товари, великі майданчики та можливість сплачувати податки в колишніх обсягах, тоді як Кремлю потрібно й надалі фінансувати війну.

Демченко пояснив удари по складах Wildberries: дивіться відео