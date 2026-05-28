Росія хоче перемовин: у ЦПД розповіли, на кого розраховані лякалки про постійні удари по Києву

Упродовж останніх днів в Росії особливо активно погрожують Україні та розповідають про "системні удари" по Києву. Це частина одного з планів Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що це типова інформаційна атака з боку Росії. Ворог намагається вплинути на жителів великих міст.

Чого добиваються в Росії?

За словами Коваленка, інформаційна атака розрахована на жителів великих українських міст, аби вони стимулювали владу піти на капітуляцію. Це нічим не відрізняється від того, що вони робили раніше. Там так само погрожували, а потім били ракетами та дронами по Україні.

Цілком ймовірно, що в такий спосіб росіяни хочуть на своїх умовах відновити перемовний процес. Значних успіхів на фронті у ворога зараз немає, тому вони шукають альтернативні варіанти досягти своїх цілей. Однак росіяни усвідомлюють, що вікно можливостей для них закривається.

Україна переломлює ситуацію на фронті. Говорили про "часткову мобілізацію" 100 тисяч росіян. Вона дасть їм ще кілька місяців війни з тими втратами, які вони несуть. Але кардинально ситуація не зміниться. Вони хочуть ще спробувати заскочити в перемовний процес з ультиматумами та вплинути на Трампа, щоб він закликав Україну теж почати такі переговори,

– зауважив Коваленко.

Що відомо про погрози Росії?

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марком Рубіо заявив, що росіяни збираються завдати "системних та послідовних" ударів по центрах ухвалення рішень у Києві та інших об'єктах, які використовує українська армія. При цьому упродовж всієї повномасштабної війни Росія регулярно атакує Київ та інші українські міста.

Напередодні цієї заяви Росія здійснила черговий масований ракетний удар по Україні. Ворог навіть запустив дві ракети "Орешник". Одна з них впала на тимчасово окупованих територіях, інша – вдарила по гаражах у Білій Церкві.