Росія тримається лише за одне: що змусить Кремль сісти за стіл переговорів

Українські удари по російській логістиці та цілях у глибині території Росії вже впливають на ситуацію довкола можливих переговорів. Вони можуть підштовхнути Кремль сісти за стіл перемовин, однак це не означає, що Москва готова відмовитися від своїх вимог.

Професор американістики Скотт Лукас в ефірі 24 Каналу пояснив, на що зараз розраховує Росія. За його словами, Кремль тримається за ситуацію біля Костянтинівки й може спробувати використати її не лише як військовий, а і як політичний аргумент у розмовах про Донбас.

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Удари України можуть підштовхнути Кремль до переговорів

Українські удари по російській логістиці, зокрема по маршрутах між Росією та тимчасово окупованим Кримом, справді мають ефект. Вони створюють для Москви додатковий тиск і можуть наближати момент, коли Кремль буде змушений повернутися до переговорів. Водночас це не означає, що Росія готова змінити свої цілі у війні.

Удари справді ефективні. Але тут потрібно бути обережними: наскільки великим є це вікно можливостей? Це може змусити росіян сісти за стіл переговорів, але це не означає, що Кремль відмовиться від своїх вимог,

– пояснив Лукас.

За його словами, Москва й надалі намагатиметься використати будь-які переговори не для реального компромісу, а для просування власних претензій. Лукас не бачить ознак того, що Кремль готовий відмовитися від своїх максималістських вимог, зокрема щодо Донбасу.

Він нагадав, що нинішня дипломатична гра фактично тягнеться ще з весни 2025 року, коли європейці перехопили ініціативу після спроб Дональда Трампа й Джей Ді Венса тиснути на Володимира Зеленського. Згодом, у серпні 2025 року, Кремль намагався використати зустріч на Алясці, щоб вплинути на Трампа й повернути ситуацію у вигідне для себе русло.

Якщо Кремль і сяде за стіл переговорів, то робитиме це з розрахунком, що серед американців у нього знайдеться хоча б один союзник, через якого можна буде продавлювати свої претензії на Донбас,

– зазначив професор американістики.

Тому переговорне вікно, якщо воно відкриється, не буде простим шляхом до завершення війни. Росія може прийти до нього під тиском українських ударів, але намагатиметься перетворити сам процес на інструмент політичного тиску на Україну.

Кремль хоче використати як аргумент Костянтинівку

На полі бою Росія зараз має дуже мало реальних просувань, однак намагається триматися за ситуацію біля Костянтинівки. Для Кремля це не лише військова ділянка, а й потенційний аргумент у майбутніх переговорах, особливо якщо Москва спробує знову говорити про претензії на Донбас.

Єдине воєнне питання, за яке зараз тримається Російська Федерація, пов'язане з Костянтинівкою – першим містом у Донецькому поясі укріплень, якому зараз справді загрожує падіння,

– зазначив Лукас.

За його словами, росіянам вдалося просочитися саме на цій ділянці, хоча загалом лінія фронту не дає їм широких успіхів. Москва може спробувати подати навіть обмежене просування як доказ того, що нібито здатна захопити всю Донецьку область.

Вони спробують використати це не тільки як військовий, хоч і обмежений успіх, а й як політичний аргумент: мовляв, ми можемо взяти Донецьку область, якщо захочемо,

– пояснив професор американістики.

Україна на такі умови не погодиться, однак у Кремлі можуть розраховувати на іншу реакцію – з боку частини американських політиків. Росія намагатиметься представити ситуацію біля Костянтинівки як підставу для тиску на Київ.

Україна не погодиться, але, можливо, погодяться американці. На це й розраховує Росія,

– наголосив Лукас.

Тож навіть якщо росіян вдасться підштовхнути до переговорів, вони намагатимуться прийти туди не з готовністю до поступок, а з новою спробою нав'язати свої вимоги. Костянтинівка потрібна Кремлю як символічна точка, яку можна використати для політичного торгу довкола Донбасу.

Лукас пояснив, як Костянтинівка може стати аргументом Кремля про Донбас: дивіться відео