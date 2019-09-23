Удари по писку та в'язниця: у Росії піп неоднозначно відучує дітей матюкатися

У Росії очільник патріаршої комісії у справах сім’ї протоієрей Димитрій Смірнов поділився з дітьми секретом, як можна швидко та надовго відучити людину від звички матюкатися. За його словами, допоможать цьому удари по пиці, а як приклад він навів в'язницю.

Як розповів священнослужитель, відповідаючи на питання вихованців притулку "Павлін", дуже просто не лаятися, навіть коли дуже сильно хочеш. Він сповістив, що у нього в іншому дитячому будинку є хлопчик Стьопа. І одного разу за присутності священника дитина вилаялася.

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Я йому дав по писку. І ось він уже п'ять років не матюкається,

– зазначив Смірнов.

За його словами, такий приклад є ефективним, але краще уникати його зайвий раз, "коли людина сама, своєю волею, ставить собі перешкоди" для нецензурних розмов.

"Я можу допомогти дуже просто – дати по морді, і все це лікується миттєво. Ось якщо хто-небудь до в'язниці потрапить: спробуй там кого-небудь обматюкати – тебе так поб'ють, що ти будеш місяць в лікарні лежати", – додав протоієрей.

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У РПЦ такі слова Смірнова назвали "невдалим жартом", оскільки священник жартує публічно. Також тут переконують, що "отець Димитрій – яскравий оратор, але водночас у спілкуванні є досить м'якою та чуйною людиною", пишуть російські ЗМІ.

Що відомо про Димитрія Смірнова? Наразі він займає посаду голови Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства. Священник має особистий блог, а на сторінку в соцмережі, де публікують фрагменти його проповідей, підписано десятки тисяч вірян. Смірнов неодноразово відзначався неоднозначними висловлюваннями. Наприклад, сурогатне материнство він вважає "проституцією", а дітей, народжених за допомогою штучного запліднення, забороняє хрестити.