22 травня, 10:56
На угорському НПЗ стався вибух: загинула людина, є важкопоранені
На угорському нафтопереробному заводі компанії MOL стався вибух. Унаслідок цього інциденту є жертва та постраждалі, які перебувають у важкому стані.
Відповідну інформацію повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у фейсбуці.
Які деталі вибуху на НПЗ відомі?
Згідно з оприлюдненою інформацією, вибух стався на заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL. Зауважимо, що вона пов'язана з Україною здебільшого через транзит нафти нафтопроводом "Дружба".