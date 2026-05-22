На угорському НПЗ стався вибух: загинула людина, є важкопоранені

На угорському нафтопереробному заводі компанії MOL стався вибух. Унаслідок цього інциденту є жертва та постраждалі, які перебувають у важкому стані.

Відповідну інформацію повідомив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у фейсбуці. Які деталі вибуху на НПЗ відомі? Згідно з оприлюдненою інформацією, вибух стався на заводі найбільшої нафтогазової компанії Угорщини MOL. Зауважимо, що вона пов'язана з Україною здебільшого через транзит нафти нафтопроводом "Дружба".