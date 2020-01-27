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      Ухань закрили, іноземців з міста не випускають: Казахстан не може евакуювати своїх студентів

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      Коронавірус у Китаї / CCTV

      МЗС Казахстану заявило, що країна готова евакуювати своїх громадян з Уханю, але влада Китаю поки забороняє це зробити. У КНР навчається близько 10 тисяч студентів із Казахастану. Зокрема, в Ухані зареєстровано 230 студентів.

      Про це повідомив офіційний представник МЗС Казахастану Айбек Смадіяров у коментарі агентству "Інтерфакс-Казахстан".

      До теми: Американців, японців та французів евакуюватимуть з епіцентру спалаху коронавірусу

      Він нагадав, що дипломати ще до введення карантину зібрали інформацію про кількість казахстанців у цьому місті і "готувалися до різних сценаріїв".

      Китайська влада закрила Ухань і нікого не випускає. У перші дні оголошення карантину були направлені відповідні листи-запити китайській стороні про таку можливість. Китайська сторона ще жодній країні такого дозволу не давала, міста закриті на карантин,
      – заявив дипломат.

      Що відомо про евакуацію іноземців з Уханю

      США, Японія та Франція теж намагаються організовати евакуацію своїх громадян з китайського Уханю.

      Нині в Ухані перебуває близько 700 громадян Японії, тож МЗС Японії проводить переговори стосовно їх евакуації.

      Що стосується французів – для їхньої евакуації планують створити окреме автобусне сполучення. З Уханю їх відвезуть в інші китайські місця, де евакуйовані пробудуть на карантині близько двох тижнів.

      Головне про китайський коронавірус

      • Від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР.
      • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
      • Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
      • У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
      • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
      • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
      Як проявляється коронавірус:
      • Лихоманка;
      • Головний біль;
      • Кашель;
      • Ускладнене дихання;
      • Слабкість.

      Також зазначимо, що попри високі ризики мутацій коронавірусів, вакцини проти інфекції не існує. І хоч фахівці зазначають, що розроблять вакцину впродовж трьох місяців, попередній досвід вказує на те, що процес її створення може тривати до трьох років.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Китай Пневмонія в Китаї 2020 Новини Казахстану
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