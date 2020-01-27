Ухань закрили, іноземців з міста не випускають: Казахстан не може евакуювати своїх студентів
МЗС Казахстану заявило, що країна готова евакуювати своїх громадян з Уханю, але влада Китаю поки забороняє це зробити. У КНР навчається близько 10 тисяч студентів із Казахастану. Зокрема, в Ухані зареєстровано 230 студентів.
Про це повідомив офіційний представник МЗС Казахастану Айбек Смадіяров у коментарі агентству "Інтерфакс-Казахстан".
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Він нагадав, що дипломати ще до введення карантину зібрали інформацію про кількість казахстанців у цьому місті і "готувалися до різних сценаріїв".
Китайська влада закрила Ухань і нікого не випускає. У перші дні оголошення карантину були направлені відповідні листи-запити китайській стороні про таку можливість. Китайська сторона ще жодній країні такого дозволу не давала, міста закриті на карантин,
– заявив дипломат.
Що відомо про евакуацію іноземців з Уханю
США, Японія та Франція теж намагаються організовати евакуацію своїх громадян з китайського Уханю.
Нині в Ухані перебуває близько 700 громадян Японії, тож МЗС Японії проводить переговори стосовно їх евакуації.
Що стосується французів – для їхньої евакуації планують створити окреме автобусне сполучення. З Уханю їх відвезуть в інші китайські місця, де евакуйовані пробудуть на карантині близько двох тижнів.
Головне про китайський коронавірус
- Від нового коронавірусу у Китаї померло вже 80 людей. Зараження діагностували щонайменше у 2761 людини в межах КНР.
- У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
- Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
- У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
- Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
- Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість.
Також зазначимо, що попри високі ризики мутацій коронавірусів, вакцини проти інфекції не існує. І хоч фахівці зазначають, що розроблять вакцину впродовж трьох місяців, попередній досвід вказує на те, що процес її створення може тривати до трьох років.