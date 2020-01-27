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      Ухань закрыли, иностранцев из города не выпускают: Казахстан не может эвакуировать студентов

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      Коронавирус в Китае / CCTV

      МИД Казахстана заявил, что страна готова эвакуировать своих граждан из Уханя, но власти Китая пока запрещают это сделать. В КНР обучается около 10 тысяч студентов из Казахстана. В частности, в Ухане зарегистрировано 230 студентов.

      Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахастана Айбек Смадияров в комментарии агентству "Интерфакс-Казахстан".

      К теме: Американцев, японцев и французов будут эвакуировать из эпицентра вспышки коронавируса

      Он напомнил, что дипломаты еще до введения карантина собрали информацию о количестве казахстанцев в этом городе и "готовились к разным сценариям".

      Китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают. В первые дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин,
      – заявил дипломат.

      Что известно об эвакуации иностранцев из Уханя

      США, Япония и Франция тоже пытаются организоваты эвакуацию своих граждан из китайского Уханя.

      Сейчас в Ухане находится около 700 граждан Японии, поэтому МИД Японии проводит переговоры по их эвакуации.

      Что касается французов – для их эвакуации планируют создать отдельное автобусное сообщение. С Уханя их отвезут в другие китайские места, где эвакуированные пробудут на карантине около двух недель.

      Главное о китайском коронавирусе

      • От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум у 2 761 человека в пределах КНР.
      • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
      • Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
      • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
      • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно проверять гостей из китайских направлений.
      • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
      • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.
      Как проявляется коронавирус:
      • Лихорадка;
      • Головная боль;
      • Кашель;
      • Затрудненное дыхание;
      • Слабость.

      Также отметим, что несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Коронавирус в Китае 2020 Китай Новости Казахстана
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