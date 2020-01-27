Ухань закрыли, иностранцев из города не выпускают: Казахстан не может эвакуировать студентов
МИД Казахстана заявил, что страна готова эвакуировать своих граждан из Уханя, но власти Китая пока запрещают это сделать. В КНР обучается около 10 тысяч студентов из Казахстана. В частности, в Ухане зарегистрировано 230 студентов.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахастана Айбек Смадияров в комментарии агентству "Интерфакс-Казахстан".
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Он напомнил, что дипломаты еще до введения карантина собрали информацию о количестве казахстанцев в этом городе и "готовились к разным сценариям".
Китайские власти закрыли Ухань и никого не выпускают. В первые дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин,
– заявил дипломат.
Что известно об эвакуации иностранцев из Уханя
США, Япония и Франция тоже пытаются организоваты эвакуацию своих граждан из китайского Уханя.
Сейчас в Ухане находится около 700 граждан Японии, поэтому МИД Японии проводит переговоры по их эвакуации.
Что касается французов – для их эвакуации планируют создать отдельное автобусное сообщение. С Уханя их отвезут в другие китайские места, где эвакуированные пробудут на карантине около двух недель.
Главное о китайском коронавирусе
- От нового коронавируса в Китае умерло уже 80 человек. Заражение диагностировали минимум у 2 761 человека в пределах КНР.
- В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
- Предустановленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучих мышей, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
- В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Поэтому, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно проверять гостей из китайских направлений.
- Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала было зафиксировано болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
- Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасениях пандемии.
- Лихорадка;
- Головная боль;
- Кашель;
- Затрудненное дыхание;
- Слабость.
Также отметим, что несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.