Верховна Рада 15 вересня у першому читанні підтримала законопроєкт № 3553 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку". Таким чином, нардепи збільшили штрафи за порушення призовників та військовозобов'язаних.

Законопроєкт подав президент Володимир Зеленський

Відповідний законопроєкт подав до парламенту президент Володимир Зеленський ще наприкінці травня. Про це інформує 24 канал.

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За ініціативу глави держави проголосували 226 депутатів:

178 голосів – від "Слуги народу";

22 голоси – від "Європейської солідарності";

17 – від "Голосу";

5 – від "Довіри";

4 – від позафракційних.

У чому суть законопроєкту №3553

Документ вносить зміни у такі закони:

Кодекс законів про працю України, Житловий кодекс Української РСР;

Кодекс про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс;

Кримінально-виконавчий кодекс України та ще більше ніж 30 актів.

Законопроєкт посилює адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законів про військовий обов'язок та військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема.

Зміни щодо адміністративних покарань:

Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку каратиметься штрафом від 510 до 810 гривень (до цього від 85 – до 119 гривень).

(до цього від 85 – до 119 гривень). За повторне вчинення – 850 – 1700 гривень (до цього 170 – 255 гривень).

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – штраф від 1700 до 3400 гривень і для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень. Повторне – від 3400 до 5100 гривень, для посадових осіб від 5100 до 8500 гривень.

і для посадових осіб – від 3400 до 5100 гривень. Повторне – від 3400 до 5100 гривень, для посадових осіб від 5100 до 8500 гривень. За умисне псування або недбале зберігання призовниками, військовозобов'язаними і резервістами військово-облікових документів – штраф від 510 до 850 гривень, а за повторне порушення протягом року – від 850 до 1700 гривень. До цього штраф не перевищував 119 гривень.

Зверніть увагу! Вилучено з переліку адмінпорушень низку статей, зокрема щодо неявки на виклик у військовий комісаріат, неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць, і прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку.

Зміни у Кримінальний кодекс:

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період каратиметься позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Наразі це покарання передбачало ув'язнення від 2 до 5 років.

Також законопроєкт №3553 передбачає реформу місцевих органів військового управління. На базі місцевих військкомісаріатів мають створити територіальні центри комплектування та соцпідтримки.

Документ запроваджує військовий облік резервістів та новий вид військової служби – за призовом резервістів в особливий період.