Украина близка к полному самообеспечению газом

Рекорд добычи голубого золота в нашей стране с 2014 года, на уровне 59 млн м³ в сутки, как по итогам самого ноября, Украина в течение года добыла 19 061,8 млрд м³. Всего же за весь ноябрь было добыто 1,762 млрд м³.

С учетом данных показателей, мой прогноз о том, что в 2018 году добыча газа в нашей стране превысит 60 млн м³ в сутки и доберется до отметки 21 млрд м³ очень даже может быть осуществиться. Напомню, что в 2017 Украина добыла 20,5 млрд м³.

Также хотелось бы напомнить, что добыча газа в Украине по состоянию на 2018 год вышла на довоенный уровень. А сама отрасль, по которой серьезно ударила аннексия Крыма с захватом российскими интервентами, как вышек, так и шельфа, а так же и оккупация части Донбасса, постепенно оживает и выходит на показатели, приближающиеся к полному самообеспечению голубым золотом. Это в свою очередь исключает в коротко-срочной перспективе фактор импорта, а в долгосрочной, может открыть и экспортные варианты для Украины.

В общем, что тут еще можно сказать: похоже и в 2018-2019 тоже не замерзнем!

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