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      Украина не замерзнет без российского газа

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      Украина рекордными темпами заполняет подземные хранилища газа
      Украина рекордными темпами заполняет подземные хранилища газа / Фото из открытых источников

      В 2019 году заполнение подземных хранилищ газа (ПХГ) идет поистине рекордными темпами. И это не удивительно, ведь целью года является вход Украины в отопительный сезон с объемами ПХГ– 20 млрд м³. И, похоже, данная цель вполне осуществима.

      Так, с апреля по май запасы природного газа в наших ПХГ увеличились на 25,7% или 2,25 млрд м³. По состоянию на 25 мая объемы составляли 10,99 млрд м³ и, как вы понимаете, на сегодняшний день они уже более 11 млрд м³.

      Стоит отметить, что в сравнении с объемами ПХГ на 25 мая 2018 года, показатель 2019-го превышает их на 19%!

      Ежесуточно, в среднем, ПХГ Украины увеличиваются на 75-77 млн м³ газа, как благодаря импорту, ежесуточным объемом 50-55 млн м³, так и благодаря собственной добыче – более 55 млн м³ в сутки. С учетом сохранения таких показателей, к старту отопительного сезона мы не только сможем обеспечить запасы газа в ПХГ на 20 млрд м³, но, не исключено, превысить расчетный план на лишний миллиард м³.

      Собственно, как не крути, а, похоже, и в 2019-2020 годах Украина не замерзнет без российского газа.

      Читайте также: Ракеты Украины: для нашей армии, для иностранных заказчиков – и для врага

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Газ
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