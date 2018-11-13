Действительно ли Украина проиграла информационную войну

Сегодня очень интересно проходит под руководством президента Совет регионов в Киеве. Совет регионов, несмотря на название, является просто партийными сборами БПП. Выступление Порошенко вызвало удивление.

Это не было политическое заявление – это было выступление бюрократа на отчетно-партийной конференции. До президентских выборов каких-то четыре месяца, а никаких новых инициатив, никаких мобилизационных проектов Порошенко не предлагает, о будущем мало что сказано. Гораздо интересней и острее было выступление генерального прокурора Юрия Луценко, которое действительно располагает к полемике.

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"Ми остаточно програємо інформаційну війну... Давайте казати відверто – ми її програли. Усі російські та олігархічні канали 24 години на добу зомбують що Україна вже програла все".

Это еще что за "зрада"? На самом деле это не так. Украинское общество, украинский сегмент соцсетей и украинские медиа, при участии отдельных госструктур, на мой взгляд, выиграли информационную войну против России.

Может все-таки выиграли?

Страна ведет войну и остановила российское вторжение, страна провела мобилизацию, беспрецедентный размах получило волонтерское движение, Украина получила признание во всем мире как самостоятельный субъект международной политики – было бы это возможно, если бы проиграли информационную войну? Разумеется, нет.

Украина выстояла, потому что активная часть общества хорошо информирована. Другое дело, что информационную войну проиграла действующая власть, сам Порошенко, БПП. Но это не заслуга российских и олигархических медиа. Во-первых, большинство олигархических медиа вполне лояльны и поддерживают президента. Во-вторых, если бы Peter Lions, вместо того, чтобы лично хамить в фейсбуке оппонентам и нанимать сотни штатных облизывателей "Первого", занимался бы информационной работой и коммуникациями с гражданским обществом, то у его оппонентов не было бы никаких шансов.

Да, для этого надо ходить не на постановочные пресс-конференции, а набраться смелости давать нормальные, не постановочные интервью. Да, надо тогда было бы отвечать за тысячи проблем и скандалов во власти, но ведь тебя потому и избрали, чтобы ты был ответственным лидером, а не мелко гадил в соцсетях. В-третьих, чтобы власть не проиграла войну, она сама для себя и для государства должна сформулировать стратегию развития, перспективу, план действий. А всего этого нет ни в одной сфере.

"Чому ж тоді нас так гостро критикують? Тому що з моєї точки зору затягнулось очікування результатів від САП та НАБУ. Три роки існування цих інституцій не вилились в жодний серйозний вирок і жодне серйозне повернення грошей до бюджету".

САП и НАБУ, конечно, заслуживают критики, но хочу напомнить, что вообще-то это наше государство создало эти органы, а не Запад. Работают они все-таки два года, а не три. И у них очень много проблем и ошибок, поскольку их работа сильно политизирована, это правда. Но возлагать все надежды на борьбу с коррупцией только на две эти структуры все-таки не логично.

Это вновь созданные структуры, которым еще многому придется учиться, и которые пока неспособны самостоятельно выстраивать приоритеты. Но ответственность за борьбу с коррупцией и за нормальный менеджмент действующая власть не должна с себя снимать.

"Особисто я вважаю, що основним джерелом корупції в країні є невиправдано великий державний сектор. Три з лишнім тисячі державних підприємств, 60% з яких офіційно неприбуткові, це і є головне джерело корупції, бо ці підприємства неприбуткові тільки для держави. Для своїх патрійних босів вони прибуткові. Приватизація замінить тисячу посаджених корупціонерів!".

После этих слов весь зал зааплодировал! Простите, так чему вы там аплодируете, ведь БПП и контролирует весь этот государственный сектор. БПП отдало управление Фондом госимущества под контроль олигархов Хомутынника и Геллера – партнера Ахметова. Так причем тут НАБУ и САП, если за четыре года не приватизировано ни одно из 3-х тысяч госпредприятий?

Меньше слов больше дела

Однако важно, что Луценко признает проблему, и с его оценкой я согласен. Именно госпредприятия – это те кормушки, за которые у нас борются политики, и этот дармовый коррупционный ресурс государство должно приватизировать любой ценой. Однако мы прекрасно понимаем, что до выборов уже ничего приватизировать не успеют – так и будет действующая власть доить, как справедливо заметил генпрокурор.

В целом выступления на Совете регионов показывают, что руководство страны все-таки несмотря на многие годы политической работы плохо осознало, что государственную повестку дня общества формирует не хороший пиар, а реальные государственные инициативы, которые касаются жизни больших социальных групп. Отдельные нотки здравого смысла и самокритики, предложения изменений, не стали оружием власти в целом, а только отдельных ее представителей.

Российская пропаганда и критика власти имеют такое влияние не потому, что кто-то что-то не контролирует. А потому, что власть не думает, на какие социальные группы она собирается опираться. Не предлагается план будущего, не предлагается стратегия преодоления кризиса. Рефреном Совета регионов могла бы стать старая песенка "Полюби меня такой какая я есть".

Если власть не собирается предлагать обществу изменения, то таким же фрагментированным и хаотичным будет ее послание к избирателям. И именно поэтому так непредсказуем результат.

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