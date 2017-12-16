"Укравтодор" похвалився значними заощадженнями у тендерах

Державне агентство автомобільних доріг України за 2017 рік провело тендери на різні види закупівель на загальну суму 54 мільярди гривень.

Про це проінформував керівник Держагентства Славомир Новак, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Залишаться тільки дурні: "Укравтодор" відремонтував автошляхів на рекордні 2 тисячі кілометрів

Свою заяву він зробив на підсумковій річній прес-конференції міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.



За даними Новака, впродовж цього року "Укравтодор" провів 2816 процедур закупівель. На сьогодні активні 122 процедури на загальну суму 13 мільярдів гривень.



Славомир закцентував увагу на тому, що агентство зекономило на зазначених тендерах, через їх проведенню на електронному майданчику ProZorro, 2,5 мільярда гривень.

Нагадаємо, аналітики впливового видання Bloomberg зазначають, українську економіку чекає певна стимуляція на фоні того, як в країні відновлюватимуть систему доріг.