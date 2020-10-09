Київ та Лондон домовилися спільно створити ракетний катер, конструкція якого враховуватиме потреби українських військових. Британські експерти незабаром навідаються до України для консультацій.

Домовленостей країни щодо співпраці у військовій сфері досягли під час зустрічі міністра оборони України Андрія Тарана та держсекретаря з питань оборони Великої Британії Бена Воллеса. Про це розповіли у Міноборони України.

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Таран та Воллес підписали меморандум про співпрацю в оборонній галузі України та Британії, у якому мовиться:

Про спільне з британцями створення ракетного катера з урахуванням побажань українських військових.

Про забезпечення ВМС України ракетними катерами, сумісними зі стандартами НАТО.

Про розвиток інфраструктури, яка буде здатна ефективно взаємодіяти з військово-морськими силами НАТО.

Про постачання Україні сучасних зразків військової техніки та високоточного озброєння.

Детальніше про меморандум читайте у статті на 24 каналі про підсумки візиту Зеленського до Британії.

Для фінансування всього цього уряд Британії надасть Україні позику на 10 років на 1,25 мільярда фунтів. Україна зі свого боку навчиться будувати кораблі у Британії, а паралельно буде модернізувати власну галузь суднобудування.

Тож частина цих грошей піде на побудову портової інфраструктури для базування кораблів в Очакові. Про це розповіли у пресслужбі Офісу Президента.

Важливо, що британські фахівці для консультацій відвідають Україну вже найближчим часом.

Велика морська держава Велика Британія посприяє відродженню українських ВМС. Наміри формалізовано – час починати реалізацію,

– підсумував міністр оборони України Андрій Таран.

До слова В Одеський порт прибув потужний есмінець Королівських ВМС Британії: фото