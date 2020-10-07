Президент Володимир Зеленський 7 жовтня прибув до Великої Британії. Окрім зустрічі з низкою офіційних представників країни, головним здобутком візиту стало підписання українсько-британського меморандуму про посилення співпраці.

Що відомо про підписаний Меморандум

Про підписання документу повідомляє пресслужба Офісу Президента. Під Меморандумом поставили свої підписи міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес. Відбулося це за присутності Володимира Зеленського.

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Офіційна назва документа – Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.

Що він передбачає:

Залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, яка триває в Чорноморському регіоні.

Зазначимо, що в рамках візиту Зеленського також передбачені зустрічі зі:

спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом;

лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом;

герцогом та герцогинею Кембриджськими:

інвесторами на Лондонській фондовій біржі.

Зверніть увагу! 6 жовтня президент України був у Брюсселі. У Бельгії Володимир Зеленський взяв участь у саміті Україна – ЄС.