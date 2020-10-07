Президент Зеленський – у Великій Британії: про що домовились сторони під час візиту
Президент Володимир Зеленський 7 жовтня прибув до Великої Британії. Окрім зустрічі з низкою офіційних представників країни, головним здобутком візиту стало підписання українсько-британського меморандуму про посилення співпраці.
Що відомо про підписаний Меморандум
Про підписання документу повідомляє пресслужба Офісу Президента. Під Меморандумом поставили свої підписи міністр оборони України Андрій Таран та Державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Уоллес. Відбулося це за присутності Володимира Зеленського.
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Офіційна назва документа – Меморандум про посилення співпраці між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії у військовій і військово-технічній сферах.
Що він передбачає:
- Залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів.
- Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, яка триває в Чорноморському регіоні.
Зазначимо, що в рамках візиту Зеленського також передбачені зустрічі зі:
- спікером Палати громад парламенту Великої Британії Ліндсі Гойлом;
- лордом-мером лондонського Сіті Уїльямом Расселом;
- герцогом та герцогинею Кембриджськими:
- інвесторами на Лондонській фондовій біржі.