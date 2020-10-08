Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон підписали спільну угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Документ замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС.

Про підписання стратегічної угоди повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці. Він оприлюднив відеозвернення за підсумками зустрічей із британськими колегами 8 жовтня.

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Справжня історична подія! Це перша така угода Великої Британії після Brexit. Тому так приємно, що документ Велика Британія підписала саме з Україною. Між лідерами відбулася душевна розмова. Ви всі знаєте, яким харизматичним є Борис Джонсон, яким є харизматичним Володимир Зеленський, вони відразу встановили гарний контакт і щиро порозмовляли,

– наголосив він.

Також Кулеба наголосив, що британці завжди називають речі своїми іменами. Зокрема, це стосується російської агресії проти України, що триває з 2014 року.



Зустріч Володимира Зеленського і Бориса Джонсона у Лондоні / Фото Getty images

Про що домовились Україна і Велика Британія:

Збільшити торгівлю між країнами. З боку Великої Британії має збільшитися інвестування в Україну. Більше співпраці у безпековій сфері. Говорили про коронавірус, доступ до вакцини та спільну боротьбу з інфекцією. Говорили про НАТО.

Повертаючись до підписаного документа, Кулеба сказав, що над ним довго працювали, й він справді є важливим.



Володимир Зеленський і Борис Джонсон / Фото Getty images

"Угода – дуже велика, це результат тривалої роботи. Створені всі умови, щоб торгівля між державами вийшла на новий рівень", – наголосив Кулеба.

Кулеба розповів про підписану угоду між Україною та Великою Британією: відео