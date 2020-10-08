Україна та Велика Британія підписали угоду, яка замінить асоціацію
Володимир Зеленський та британський прем’єр Борис Джонсон підписали спільну угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Документ замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Великою Британією після виходу останньої зі складу ЄС.
Про підписання стратегічної угоди повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба на своїй фейсбук-сторінці. Він оприлюднив відеозвернення за підсумками зустрічей із британськими колегами 8 жовтня.
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Справжня історична подія! Це перша така угода Великої Британії після Brexit. Тому так приємно, що документ Велика Британія підписала саме з Україною. Між лідерами відбулася душевна розмова. Ви всі знаєте, яким харизматичним є Борис Джонсон, яким є харизматичним Володимир Зеленський, вони відразу встановили гарний контакт і щиро порозмовляли,
– наголосив він.
Також Кулеба наголосив, що британці завжди називають речі своїми іменами. Зокрема, це стосується російської агресії проти України, що триває з 2014 року.
Зустріч Володимира Зеленського і Бориса Джонсона у Лондоні / Фото Getty images
Про що домовились Україна і Велика Британія:
- Збільшити торгівлю між країнами.
- З боку Великої Британії має збільшитися інвестування в Україну.
- Більше співпраці у безпековій сфері.
- Говорили про коронавірус, доступ до вакцини та спільну боротьбу з інфекцією.
- Говорили про НАТО.
Повертаючись до підписаного документа, Кулеба сказав, що над ним довго працювали, й він справді є важливим.
Володимир Зеленський і Борис Джонсон / Фото Getty images
"Угода – дуже велика, це результат тривалої роботи. Створені всі умови, щоб торгівля між державами вийшла на новий рівень", – наголосив Кулеба.
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