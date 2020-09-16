Українці зможуть подорожувати до Гренади без віз. Відповідну постанову про скасування віз схвалив 16 вересня Кабмін України.

Умови безвізу з Гренадою

Подорожувати без віз можна буде з України у Гренаду і навпаки строком на 90 днів протягом 180 днів. Метою поїздки повинен бути туризм або здійснення іншої неоплачуваної діяльності. Про це свідчать дані у постанові уряду, повідомляє 24 канал.

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Зауважимо, що до рішення уряду ще влітку представними обох держав підписали угоду про взаємне скасування віз.

Додамо, що у 2019 році громадяни Гренади оформили всього 9 віз до України. А з 1 січня до 14 серпня 2020 року вони не взагалі оформлювали віз для в'їзду в нашу державу.