Україна домовилася спільно з армією сусідки слідкувати за безпекою в Чорному морі
Міністр оборони України Андрій Таран 5 вересня здійснив візит до Бухареста – столиці сусідньої Румунії. Там він зустрівся з міністром національної оборони Румунії Ніколає Чуке й домовився про військову співпрацю між нашими державами.
Україна й Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво, повідомляє посольство нашої держави в Бухаресті.
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Серед іншого угода спрощує процедуру оборонних закупівель між двома державами. Також у цій угоді Україна й Румунія домовилися співпрацювати для гарантування безпеки в Чорному морі.
Також про результати переговорів розповіли й у Міністерстві оборони України. Там повідомили про пріоритети співпраці, на яких акцентували увагу міністри:
- військово-технічне співробітництво,
- проведення спільних навчань військово-морських сил і підрозділів сухопутних військ, сил спеціальних операцій,
- обмін даними про повітряну, надводну й підводну обстановку.
Чим Румунія цікава Україні у військовому плані?
Румунія має доволі сильний військово-морський флот, що базується в Чорному морі. Тому у військово-морському питанні вона може стати корисним союзником для України поряд з Туреччиною. За рейтингом Global Firepower, Румунія у 2020 році опинилася на 39 місці в рейтингу найсильніших армій світу, Україна – на 27-му.
Втім найбільш вагомим чинником, мабуть, є те, що Румунія є членом НАТО. Для України, яка прагне запроваджувати у своїй армії стандарти Альянсу, така військова співпраця буде доволі корисною.