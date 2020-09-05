Міністр оборони України Андрій Таран 5 вересня здійснив візит до Бухареста – столиці сусідньої Румунії. Там він зустрівся з міністром національної оборони Румунії Ніколає Чуке й домовився про військову співпрацю між нашими державами.

Україна й Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво, повідомляє посольство нашої держави в Бухаресті.

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Серед іншого угода спрощує процедуру оборонних закупівель між двома державами. Також у цій угоді Україна й Румунія домовилися співпрацювати для гарантування безпеки в Чорному морі.

Також про результати переговорів розповіли й у Міністерстві оборони України. Там повідомили про пріоритети співпраці, на яких акцентували увагу міністри:

військово-технічне співробітництво,

проведення спільних навчань військово-морських сил і підрозділів сухопутних військ, сил спеціальних операцій,

обмін даними про повітряну, надводну й підводну обстановку.