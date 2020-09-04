Україна обрала несподіваного військового партнера з Близького Сходу
Вперше в історії міжнародних відносин делегація Міністерства оборони Іраку здійснила візит в Україну. Тут голови військових відомств обох держав домовлялися про співпрацю у сфері оборони.
У межах цього візиту перемовини провели міністри Іраку Джума Інад Саадун Аль-Джубурі й України Андрій Таран, повідомляє Міністерство оборони України.
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У військовому контексті міністри домовлялися про обмін досвідом ведення бойових дій, а також співпрацю в напрямку військової освіти. Крім того, міністри оборони розповіли одне одному про безпекову ситуацію у своїх країнах.
За підсумками зустрічі міністрипідписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України й Міністерством оборони Республіки Ірак у сфері військового співробітництва.
Це надасть можливість продовжити взаємовигідне співробітництво між оборонними відомствами обох країн, посилити партнерські відносини й забезпечити реалізацію проєктів у сферах, що становлять взаємовигідний інтерес,
– пояснили в Міноборони.
Чим Ірак може бути корисним у військовому плані:
- Передовсім Ірак – це держава, яка у 2003 – 2008 роках пережила тривалу війну. Тоді міжнародна коаліція під проводом США й Великої Британії ввела війська в Ірак, щоб повалити режим Садама Хуссейна, якого звинувачували у зв'язках з "Аль-Каїдою". Участь у військовій операції увесь час брала й Україна.
- За рейтингом Global Firepower армія Іраку відчутно поступається українській. Збройні сили України розмістилися на 27 місці у світі, а війська Іраку замикають першу п'ятдесятку рейтингу. На Близькому Сході Ірак у цьому рейтингу сьомий. Ще однією країною з цього регіону, з якою Україна активно співпрацює у військовій сфері, є Туреччина.