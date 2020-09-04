Вперше в історії міжнародних відносин делегація Міністерства оборони Іраку здійснила візит в Україну. Тут голови військових відомств обох держав домовлялися про співпрацю у сфері оборони.

У межах цього візиту перемовини провели міністри Іраку Джума Інад Саадун Аль-Джубурі й України Андрій Таран, повідомляє Міністерство оборони України.

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У військовому контексті міністри домовлялися про обмін досвідом ведення бойових дій, а також співпрацю в напрямку військової освіти. Крім того, міністри оборони розповіли одне одному про безпекову ситуацію у своїх країнах.

За підсумками зустрічі міністрипідписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України й Міністерством оборони Республіки Ірак у сфері військового співробітництва.

Це надасть можливість продовжити взаємовигідне співробітництво між оборонними відомствами обох країн, посилити партнерські відносини й забезпечити реалізацію проєктів у сферах, що становлять взаємовигідний інтерес,

– пояснили в Міноборони.

Чим Ірак може бути корисним у військовому плані: