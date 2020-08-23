Збройні Сили України прийняли на озброєння береговий ракетний комплекс "Нептун". Ракети проєкту "Нептун" є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування.

ЗСУ озброїлися "Нептуном" Наказ, що на озброєння ЗСУ, прийняли "Нептун", 23 серпня підписав міністр оборони України Андрій Таран. Про це повідомляє пресслужба Міноборони. Зверніть увагу ЗСУ випробували у Чорному морі новий бронекатер: фото та відео В оборонному відомстві підкреслюють, що вищезазначений документ визначає основні тактико-технічні характеристики берегового ракетного комплексу, технічні умови та загальні вимоги. Основне про береговий ракетний комплекс "Нептун" Це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою.

Він – призначений для ураження бойових кораблів: таких, як крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантні, танкодесантні.

Також може вражати транспорт, що діє як самостійно, так і в складі корабельних груп, десантних загонів і берегових радіо-контрастних цілей.

Тобто здатен знищувати не лише корабельні цілі, а і наземні.

Застосовувати комплекс можна як у простих, так і складних метеорологічних умовах, в будь-який час доби та року. Але лише за умови активної вогневої та радіоелектронної протидії супротивника.

Ці ракети є сучасним видом озброєння, вони - керовані та практично непомітні для ворожих радарів. До речі Спецпризначенців Нацгвардії озброїли потужними українськими гвинтівками: фото, відео Дивіться відео з випробувань ракетного комплексу "Нептун