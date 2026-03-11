Радник міністра оборони розкрив, як Україна допоможе арабським країнам і що може отримати
- Україна може допомогти США збивати іранські "Шахеди" на Близькому Сході, що засвідчить готовність до співробітництва.
- Україна вже має спільне виробництво дронів-перехоплювачів з Великою Британією та відправила експертів на Близький Схід для допомоги країнам Перської затоки.
США зацікавленні у тому, щоб Україна допомогла збивати їм іранські "Шахеди" на Близькому Сході. Саме таке рішення стане свідченням того, що Україна не лише готова отримувати допомогу чи купувати зброю в партнерів, а й започаткувати співпрацю на вищому рівні.
Про це 24 Каналу розповів радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко, зауваживши, що згодом Україна зможе просити набагато більше в замін. Зокрема, конкретні засоби для збиття російської балістики.
Як Україна допоможе арабським країнам і що може отримати?
Радник міністра оборони зазначив, що Україна вже має спільне виробництво дронів-перехоплювачів з Великою Британією. Тому немає перешкод, щоб реалізовувати такі програми з іншими партнерами, зокрема США.
Водночас на Близький Схід Україна вже відправила декілька фахівців, щоб вони допомогли країнам Перської затоки.
Та кількість експертів, яких ми відправили, є на рівні статистичної похибки. Тому це не плине на нашу обороноздатність та захист повітряного простору,
– наголосив він.
Стерненко пояснив, що натомість це допоможе Україні з геополітичного огляду. Адже тепер ми показуємо партнерам, що наші відносини можуть бути на рівні співробітництва.
Зауважте! Політолог Вадим Денисенко вважає, що така допомога від України – це величезний прорив і величезна дипломатична перемога для нас. На його думку, участь українських фахівців здатна вплинути на сприйняття України та війни між Києвом і Москвою.
Володимир Зеленський вже повідомляв, що ми можемо допомогти США, але нам потрібні засоби для перехоплення балістики. В Україні немає власного виробництва проти балістичних ракет. Мовиться про ракети PAC-3 до ЗРК Patriot, які сьогодні виробляють в обмеженій кількості.
Україна допомагає протидіяти іранським дронам: деталі
- 8 березня Зеленський повідомив, що перша група українських експертів вирушить на Близький Схід 9 березня. Він зазначив, що Україна має найбільший досвід щодо дронів серед усіх країн.
- До речі, у виданні Axios повідомили, що Київ пропонував надати США власні технології для збиття іранських ударних безпілотників ще минулого року. Однак тоді американці не оцінили таку пропозицію.
- Водночас 11 березня президент України заявив, що США досі не підписали угоду про дрони Drone Deal. Він наголосив, що завжди готовий до підписання угоди, попри відстрочення з боку США.