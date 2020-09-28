Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що експлуатація старої техніки є неприпустимою. Тому Міноборони та Збройні сили повинні оновити авіапарк.

Докладніше про заяву Уруського щодо експлуатації старої техніки в Україні

Про це голова віцепрем'єр заявив у ефірі одного українських телеканалів. Також посадовець зауважив, що Міністерству оборони та Збройним силам слід оновити авіапарк, передає 24 канал.

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Абсолютно неприпустимо, що у нас в експлуатації перебуває така стара техніка, але, на жаль, це реалії нашої країни,

– зазначив Уруський.

За його словами, Міноборони підготувало контракт з підприємством "Антонов" на поставку трьох літаків Ан-178. Також віцепрем’єр сподівається, що Україна в майбутньому "збільшуватиме кількість літаків, які буде замовляти Міністерство оборони".