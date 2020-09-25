Україна вже давно перебуває в НАТО. Зокрема, з Альянсом Сили Спеціальних операцій почали працювати в 2014 році, а активна спільна тренувальна фаза стартувала в 2015-му.

Як співпрацюють Україна та Альянс

Таку заяву зробив заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос у коментарі ТСН. Як зазначив він, у 2016 році Україна спільно з НАТО створила навчально-тренувальний центр. І деякі речі та підходи, які запроваджували українці, американці зараз використовують у своїх навчально-тренувальних центрах.

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По-друге, одна з наших військових частин, потужна військова частина з потужним бойовим досвідом, уже пройшла в повному обсязі сертифікацію відповідності стандартам НАТО і може заходити на бойове чергування в складі Сил Спеціальних операцій НАТО. Це велике досягнення,

– зауважив Кривонос.

За його словами, надалі треба розвивати не тільки Сили Спеціальних операцій, тому що це вузький компонент. А потрібно піднімати питання протиповітряної оборони, питання авіації, створення сил територіальної оборони України як організму — це також стратегічне питання, яке треба вирішувати.

"Наші колеги підтримують це. Ми тісно співпрацюємо з представниками Естонії, Литви, Польщі. Вивчили досвід багатьох країн, постійно спілкуємося і розуміємо, наскільки це сильний супротив, який відіб’є будь-яке бажання в нашого сусіда здійснювати агресію чи військові дії на нашій території", – каже заступник секретаря РНБО.

Питання оборони на державному рівні

Він підкреслив, що це стратегічне завдання, тому очікує, що вищезазначені питання можна буде виносити на розгляд Верховної Ради. Раніше президент Зеленський особисто обіцяв Кривоносу, що подасть відповідний проєкт закону до Ради та акцентував на його важливості та необхідності.

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"Це також посилення нашої країни, але ж питання стоїть не тільки у військових, як у технічних компонентах співпраці. Але без підйому економіки буде важко чогось досягати. Тому треба ставити це питання на державному рівні — підняття держави абсолютно до нових підходів вирішення певних проблем. І чітко певним посадовцям сказати, що для того, щоб жити й розвиватися нашій країні, треба не красти народні гроші", – констатував Кривонос.