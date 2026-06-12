Перевага України на фронті зростає: ЗМІ розкрили, до яких кроків у безвиході може вдатись Путін

На тлі складної геополітичної ситуації Україна демонструє помітні успіхи на полі бою та посилює тиск на російські війська. Водночас аналітики зазначають, що попри зростання втрат Росії і втрату позицій ризики ескалації з боку Москви зберігаються.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

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Автори видання закликають стримано оцінювати поточні успіхи, наголошуючи, що невідомо, як довго Україна зможе зберігати перевагу на фронті. Вони також застерігають, що невизначеність ситуації та потенційні дії російського керівництва залишають ризики подальшої ескалації.

2026 рік значно відрізняється від попередніх, зокрема через уповільнення темпів російського наступу. Водночас втрати ворога залишаються високими. Щомісяця, за оцінками, близько 35 тисяч військових гинуть, зазнають поранень або зникають безвісти на фронті.

У матеріалі відзначили, що БпЛА продовжують відігравати ключову роль у бойових діях, значно впливаючи на ситуацію. Аналітики зазначають, що саме розвиток безпілотних технологій, де цикли розробки скоротилися до днів і тижнів, значною мірою зрушив баланс на фронті.

Повсюдне застосування дронів створює вздовж лінії бойового зіткнення так звану "зону смерті" для російських військ, тим самим ускладнюючи пересування та скупчення сил. У результаті ця динаміка наразі більше сприяє Україні як оборонній стороні, ніж Росії як атакуючій.

Дипломатична ситуація теж зазнала змін: результати виборів у квітні в Угорщині послабили позиції Віктора Орбана, який вважався одним із головних союзників Путіна в Європі, і зняли одну з перешкод для подальшого фінансування України з боку ЄС.

Ніщо з цього не означає, що перемога близько: Україна все ще не може звільнити великі частини своєї території на сході, які зараз утримує Москва. Путін як і раніше налаштований на подальше розчленування та політичну нейтралізацію цієї країни. Але якщо Україна продовжуватиме завдавати втрат арміям Путіна та підривати російську економіку до кінця цього року, можливо, це вичерпає навіть готовність Путіна приймати такі надмірні витрати,

– припускають автори матеріалу.

Як діятиме Путін під тиском?

У разі посилення тиску російський президент, імовірно, може вдатися до ще жорсткіших примусових заходів. Там нагадали, що він тривалий час подає війну проти України як ширше протистояння із Заходом і неодноразово використовував ядерні погрози, диверсійні операції та інші елементи гібридної війни, щоб дестабілізувати союзників Києва.

У Bloomberg переконані, що Путін не готує Росію до глобальної війни, оскільки його армія й так залучена до конфлікту в Україні. Водночас, за оцінкою аналітиків, він може розраховувати, що демонстрація військової сили та погрози ескалації вплинуть на позицію європейських країн і зменшать їхню підтримку України. Також не виключається, що Кремль сподівається на дипломатичний тиск із боку США, зокрема потенційне втручання Дональда Трампа у вигідному для Москви форматі.

Водночас деякі чиновники НАТО побоюються, що диктатор може інсценувати невеликий військовий конфлікт, до прикладу, окупацію, а потім швидке виведення військ з території Естонії, аби дискредитувати НАТО та показати Європі, що Трамп більше не підтримує її.

Це все ще малоймовірний сценарій. Але Путін, який поставив на карту все в Україні, не легко змириться з гірким розчаруванням там. Конфлікт, який зараз складається на користь "хороших хлопців", може стати небезпечнішим, перш ніж закінчиться,

– резюмували у матеріалі.

Війна в Україні: останні новини

Впродовж 10 – 11 червня російські війська не зуміли просунутись на жодній ділянці фронту. Аналітики ISW зафіксували лише одну інфільтраційну місію в районі Костянтинівка – Дружківка. Там окупант підняв російський прапор у північно-східному Розкішному. Однак, фахівці зауважили, що подібні епізоди з прапорами можуть використовуватися як інформаційний інструмент для створення враження про російський успіх і послаблення української оборони.

Водночас українські сили мають успішне просування на Олександрівському напрямку.

За останню добу російські війська втратили 1 300 своїх солдатів, а також 4 такни, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.