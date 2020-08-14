Україна вже кілька днів поспіль б'є антирекорди захворюваності на коронавірус. Президент Володимир Зеленський наголосив, що країна вже підходить до початку другої хвилі коронавірусу.

Українцям варто уважніше ставитись до заходів безпеки та карантину. Про це глава держави розповів на селекторній нараді Офісу Президента.

Важливо: За липень кількість госпіталізованих пацієнтів з СOVID-19 В Україні зросла на 25%

Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів,

– наголосив Зеленський.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов 11 серпня говорив, що другу хвилю коронавірусу слід очікувати восени, приблизно у жовтні або листопаді.

Яка статистика захворюваності на коронавірус в Україні

13 серпня Україна встановила новий антирекорд із захворюваності на коронавірус. За добу інфікувались 1732 людини.

Загалом захворіли 87 882 людини, проте близько половини хворих на СOVID-19, 46 797 пацієнтів, вже одужали. На жаль, від ускладнень хвороби померли 2011 осіб.

Найбільше хворих є у Львівській області та Києві. Однак найбільший приріст інфікованих за останні тижні, окрім цих регіонів, зафіксували в Одеській та Харківській областях.