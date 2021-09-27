Фрау канцлерин пробыла на своем посту почти шестнадцать лет – и за это время стала самым популярным в Украине зарубежным лидером.

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Согласно последнему опросу группы "Рейтинг", к ней относятся позитивно 73% наших соотечественников. Мы годами видели в Меркель все то, чего нам так недоставало в украинской политике. Глава ФРГ воплощала стереотипные немецкие добродетели: стабильность и надежность, взвешенность и респектабельность.

Новейшая отечественная история тесно связана с политическим долгожительством фрау Ангелы. Меркель – это президентство Ющенко и Януковича, Порошенко и Зеленского. Это наши евроатлантические чаяния после Оранжевой революции и холодный душ на бухарестском саммите НАТО.

Это борьба за освобождение репрессированной Юлии Тимошенко и антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и войной на Донбассе. А еще Меркель – это недавние шаги навстречу немецкому бизнесу, уступки Кремлю и успешный лоббизм "Северного потока-2".

Несмотря на многолетние украинские симпатии к железной канцлерин, прощание с ней оказалось не особенно приятным.

Последний официальный визит Ангелы Меркель в Украину прошел в натянутой атмосфере. В Киеве не скрывали своего разочарования российско-германской газовой сделкой, а высокая гостья воздержалась от участия в саммите Крымской платформы. Самые обидчивые из нас считают Меркель предательницей и награждают ее презрительным прозвищем "фрау Риббентроп".

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Что ж, размен украинских интересов на экономическое сотрудничество с Россией действительно очевиден. Однако стоит ли упрекать главу ФРГ в предательстве? Ведь все эти годы фрау Ангела подкупала украинцев не воинственностью и не пассионарностью, а истинно немецкой расчетливостью.

Видели ли мы, что практическая выгода значит для госпожи Меркель больше, чем абстрактные идеалы? Да, разумеется. Но нам хотелось верить, что Берлину выгодно безоговорочно поддерживать Украину в противостоянии с РФ.

Понимали ли мы, что госпожа Меркель руководствуется прежде всего политическим прагматизмом? Да, конечно. Но нам хотелось верить, что неограниченная помощь сражающейся Украине будет прагматичным и рациональным решением.

Сознавали ли мы, что госпожа Меркель не станет жертвовать немецкими интересами ради украинцев? Да, безусловно. Но нам хотелось верить, что интересы нынешней Украины полностью совпадают с интересами Германии.

По сути, последние события подорвали не столько нашу веру в Ангелу Меркель, сколько неумеренную веру в самих себя.

В 2014-м казалось, что война автоматически породнила Украину с европейскими державами, и мы не просто сопротивляемся кремлевскому натиску, но выступаем оплотом цивилизации и защищаем ЕС от варварских орд.

В 2021-м пришлось распрощаться с иллюзиями. Украина остается Украиной, Германия – Германией, а российская агрессия не сделала Киев и Берлин единым целым. И вряд ли стоит ненавидеть уходящую фрау канцлерин за болезненное, но отрезвляющее напоминание об этом.