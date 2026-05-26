"Україна ніколи не була загрозою для Білорусі": Зеленський у Києві зустрівся з Тихановською

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська приїхала до Києва 25 травня. У вівторок, 26 травня, вона зустрілася з Володимиром Зеленським.

Про це йдеться в телеграм-каналі президента України.

Навіщо Тихановська приїхала до Києва?

26 травня в столиці України відбувається саміт, який об'єднав 24 країни, передусім країни Європи.

Там представлені всі європейські сусіди України – Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Румунія. І, що важливо, Білорусь.

Ми всі підтримуємо прагнення народу Білорусі позбутися російського втручання і знаємо, що Росія намагається зараз ще більше втягнути Білорусь у цю війну проти України. І ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, саме про це він говорив зі Світланою Тихановською та її командою.

"Україна ніколи не була загрозою для Білорусі. І ми вдячні тим білорусам, які з Україною зараз, коли вирішується доля і нашої незалежності, і незалежності кожного народу, який межує з Росією", – сказав лідер нашої держави.

Контекст. У березні 2022 року для захисту Києва сформували Полк імені Кастуся Калиновського – з-поміж білоруських добровольців. Надалі військові брали участь в обороні Лисичанська, Сіверськодонецька, Бахмута, воювали на Сході та Півдні.

До складу білоруської делегації входять заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету міністрів Павло Латушко та радники Тихановської Франак Вячорка і Денис Кучинський.

Які заяви зробила Тихановська в Україні?

Вона вшанувала пам'ять загиблих білорусів, зокрема, героя Небесної Сотні Михайла Жизневського та журналіста Павла Шеремета.

І прокоментувала відносини між двома країнами.

Дивлячись сьогодні на будівлю білоруського посольства в Києві, важко не помітити, наскільки сильно воно символізує нинішній стан відносин між нашими країнами. Порожнє, занедбане, заросле травою посольство – це символ того, як режим Лукашенка зрадив справжні інтереси білоруського народу і зруйнував природну дружбу між білорусами та українцями,

– написала вона.

Довідка. Посольство Білорусі в Україні в центрі Києва стоїть порожнє, адже дипломати виїхали звідти ще в 2022 році.