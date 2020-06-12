Україні надійшов перший транш від МВФ у рамках нової кредитної програми. Його розмір склав 2,1 мільярда доларів – це повна сума.

Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій у своєму твіттері.

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Офіційно: Україна щойно повністю отримала 2,1 мільярди доларів першого траншу від МВФ,

– мовиться у його дописі.

Смолій додає, що отримані кошти допоможуть державі з подоланням коронавірусу й забезпеченням макрофінансової стабільності.

За словами глави Нацбанку, гроші надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду.

"Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", – додав Смолій.

Офіційно: Україна щойно повністю отримала $2,1 млрд першого траншу від #МВФ. Чи знали ви, що кошти надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду? Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено pic.twitter.com/6FG0HmZOBh — Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярдів доларів.

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