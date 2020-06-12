Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою: сума
Україні надійшов перший транш від МВФ у рамках нової кредитної програми. Його розмір склав 2,1 мільярда доларів – це повна сума.
Про це повідомив голова Національного банку України Яків Смолій у своєму твіттері.
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Офіційно: Україна щойно повністю отримала 2,1 мільярди доларів першого траншу від МВФ,
– мовиться у його дописі.
Смолій додає, що отримані кошти допоможуть державі з подоланням коронавірусу й забезпеченням макрофінансової стабільності.
За словами глави Нацбанку, гроші надходять не напряму від МВФ, а від країн-членів Фонду.
"Відучора кошти надходили частинами у доларах, євро, єнах, фунтах і юанях - валютах, що входять у SDR. Зараз процес завершено", – додав Смолій.
Отриманий перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 мільярдів доларів.
Що відомо про програму співпраці України з МВФ: коротко
- 21 травня Україна та МВФ остаточно домовилися про нову програму кредитування Stand By Arrangement (SBA).
- Раніше МВФ і Україна обговорювали іншу програму фінансування через кризову ситуацію – так звану програму EFF. Вона спочатку передбачала виділення 5,5 мільярда доларів кредиту. Потім мовилося про 8 мільярдів протягом трьох років, 5 з яких Україна отримала б до кінця 2021 року.
- Але зрештою Фонд переорієнтувався та замінив її Stand By.
- 9 червня у МВФ ухвалили рішення щодо виділення Україні 5 мільярдів доларів за новою 18-місячною програмою фінансування. Гроші мають піти на боротьбу з наслідками коронавірусу