Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський нагадав, що раніше західні ЗМІ повідомляли, що британці передали Storm Shadow з умовою, що ЗСУ буде їми бити окупантів на території України. Про це він розповів 24 Каналу.

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Жорсткі формулювання

Він назвав оманою інформацію західних видань, які анонсували надання Україні Storm Shadow, про те, що Велика Британія нібито попросила гарантії, що українці не будуть їх використовувати для ударів по території Росії.

Велика Британія на відміну від США ніколи таких вимог не ставила Україні. Ось і Британський міністр оборони Бен Воллес в Палаті громад виступив, саме з приводу надання ракет Storm Shadow Україні. Його формулювання були дуже жорсткі стосовно Росії,

– підкреслив Піонтковський.

Воллес заявив, що Британія не може залишатися байдужою, спостерігаючи, як Росія знищує цивільне населення України. Публіцист наголосив, що на питання, чи були накладені обмеження на використання ракет Storm Shadow, Воллес відмовився відповідати.

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Подія, що змінить правила гри

"Це можна інтерпретувати як відсутність жодних обмежень. І це природно. Про це ж говорив в інтерв'ю The Economist в грудні минулого року генерал Валерій Залужний – про неприпустиму асиметрію у вогневому впливу. Тоді для HIMARS ще була максимальна відстань, на яку українські сили мали можливість завдавати ударів, 80 кілометрів", – відзначив він.

Водночас росіяни атакують крилатими ракетами з літаків, які злітають з аеродромів на російській території і навіть не заходять у повітряний простір України.

"Заява Воллеса свідчить про зняття будь-яких обмежень. А також про готовність українських військ завдавати ударів по всіх російських військових об'єктах, де б вони не були розташовані. Це дуже важлива подія, що змінить правила гри", – впевнений Андрій Піонтковський.

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