Відрізняються від F-16: чим Україні допоможуть літаки Gripen від Швеції

На початку 2027 року Повітряні сили України отримають перші 16 літаків Gripen версії C/D від Швеції. Саме така модифікація не буде просто для "страховки" української авіації.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що шведська армія вже перестає використовувати ці літаки. Важливо зазначити, що винищувачі Gripen обладнані далекобійними ракетами Meteor.

Чим Україні допоможуть літаки Gripen від Швеції?

Завдяки Gripen українські військові зможуть не просто знищувати російські літаки Су-35 в засідках, а й загрожувати Су-34, які не будуть виходити в повітряний простір Росії під час чергування Повітряних сил на літаках Gripen.

З нетерпінням чекаю на це. Gripen – це зовсім інша технологічна концепція обслуговування, якщо порівняти з F-16 Якщо ми кажемо про Gripen, то це кілька людей, які можуть під'їхати до літака там, де він приземлився — на автобані чи десь ще, чи на якомусь не дуже обладнаному аеродромі. Головне, щоб там було хоча б 600 – 800 метрів злітно-посадкової смуги, і він там зможе і присісти, і заправитись,

– пояснив він.

Криволап сказав, як ПС будуть використовувати Gripen: дивіться відео

Щодо складу пілотів – в Україні їх вже навчають. Український льотчик з позивним "Karaya" вже з 2023 року літав на Gripen, ймовірно, в ролі другого пілота. Ба більше, технічне обслуговування цих літаків значно простіше, дешевше та швидше, ніж у F-16.

"Якщо на F-16 великий обсяг регламентних робіт проводиться безпосередньо на спеціалізованих базах, то по Saab у тебе досить просте обслуговування. А потім, якщо треба щось серйозне зробити, то літак відправляється на завод. При всьому цьому заміна двигуна на Gripen займає всього 40 хвилин. Ми довше міняємо двигуни в своїх машинах", – підсумував Криволап.

Зауважмо, що разом з цими літаками Україна отримає пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки. Реалізацію цих кроків 30 червня Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.