Україна припинила ще одну угоду з Росією: деталі
Кабмін України вирішив припинити угоду з Росією про взаємне заснування торгових представництв. Таке рішення є ще одним зваженим та послідовним кроком до остаточного розірвання будь-яких зв'язків із Російською Федерацією.
Крапку на угоді, яка тривала майже 18 років, Кабінет Міністрів поставив на позачерговому засіданні 17 серпня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, пише 24 канал.
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Враховуючи російську агресію й окупацію Криму та відповідно сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і багато інших) втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду,
– розповіла Джапарова.
Що це за угода і що передувало її припиненню
- Угоду між урядом України і урядом Росії про взаємне заснування торгових представництв підписали у Москві ще в далекому 1992 році.
- Вона мала сприяти розвитку торгівельних і економічних зв'язків між Україною та РФ.
- Головним завданням створених представництв було представляти інтереси своїх держав не лише в торгівлі, але й усіх інших видах економічної співпраці, а також інформувати про зміни в економічному кліматі країн.
- У 2018 році тодішній Президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії договору про дружбу з Росією. З того часу Україна систематично розриває угоди з РФ.
- Одним із найбільш значущих епізодів стало припинення угоди про обмін правовою інформацією.