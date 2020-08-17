Кабмін України вирішив припинити угоду з Росією про взаємне заснування торгових представництв. Таке рішення є ще одним зваженим та послідовним кроком до остаточного розірвання будь-яких зв'язків із Російською Федерацією.

Крапку на угоді, яка тривала майже 18 років, Кабінет Міністрів поставив на позачерговому засіданні 17 серпня. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, пише 24 канал.

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Враховуючи російську агресію й окупацію Криму та відповідно сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода (як і багато інших) втратила практичне значення і не відповідає національним інтересам України. Таке рішення є логічним та послідовним кроком українського уряду,

– розповіла Джапарова.

Що це за угода і що передувало її припиненню