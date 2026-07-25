Україна та Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot перед зимою, — Корецький

Україна та американська компанія Raytheon обговорили збільшення постачання ракет до Patriot перед зимою. Відповідна зустріч пройшла у суботу, 25 липня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Як пройшла зустріч України та керівництва Raytheon?

Український прем'єр та виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара зустрілися з віцепрезидентом Raytheon з питань сухопутної та протиповітряної оборони, а також з виконавчим директором Raytheon Україна.

Вони говорили про те, як швидко збільшити постачання ракет до систем Patriot перед зимою, розширити їх виробництво та зробити український ОПК ще сильнішим.

Наша мета – не лише забезпечити потреби України, а й інтегрувати українські оборонні спроможності у глобальну систему безпеки,

– написав Корецький.

За його словами, також особливу увагу на зустрічі приділили спільному виробництву засобів ППО.

"Цей напрям Президенти України та США обговорили під час зустрічі в Анкарі. Американська сторона запропонувала практичні кроки. Уряд України зробить усе необхідне, щоб ця робота розпочалася якнайшвидше", – повідомив прем'єр.

Нагадаємо, що США розпочав процес надавання Україні ліцензій на власне виготовлення ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. Виробництво триватиме у співпраці із Raytheon.

Окрім того, Польща запропонувала США долучитися до цього процесу і хоче розмістити майданчик виробництва саме на своїй території.