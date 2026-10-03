Мінфін спростував заяву ЄС про відсутність "діри" у бюджеті України
Міністерство фінансів України офіційно заперечило заяви європейських партнерів про повне покриття видатків на наступний рік. Державі досі бракує десятків мільярдів доларів для фінансування армії.
Про наявність значної фінансової діри в оборонному секторі повідомив міністр Сергій Марченко на своїй сторінці у фейсбуці. За його словами, попри оптимістичні оцінки Брюсселя, українські військові потребують значних додаткових вливань.
То чи є дефіцит коштів в України?
Напередодні представниця Єврокомісії Паула Піньо заявила, що після спільних консультацій європейці не побачили потреби у додатковому міжнародному фінансуванні України на 2026 рік.
Однак очільник Мінфіну нагадав, що ще в серпні оборонне відомство задекларувало нестачу у розмірі 27 мільярдів доларів.
Цей тиждень, разом з представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає,
– наголосив урядовець.
Частину цієї суми, а саме понад 7 мільярдів доларів, держава планує перекрити завдяки внутрішнім ресурсам, економії та перерозподілу видатків. Ще близько 12 мільярдів доларів Київ розраховує знайти спільно з міжнародними партнерами.
Решта коштів є критичною потребою, і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році,
– додав Марченко.
Нагадаємо, що ЄС відмовляється надати Україні додаткове фінансування, допоки вона не виконає необхідні реформи.