Заборону на в'їзд для іноземців до України скасують, – ЗМІ
У Кабміні хочуть скасувати повну заборону на в'їзд для іноземців, яка діє з 29 серпня 2020 року. Громадян інших країн планують прирівняти до українців, які повертаються з-за кордону.
Очікується, що нові правила почнуть діяти вже з 29 вересня. Про це розповіли у Кабміні, передає "Європейська правда".
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Коли скасують заборону на в'їзд в Україну для іноземців
Наразі невідомо, коли точно рішення щодо скасування заборони в'їзду для іноземців ухвалять у Кабміні. Проте ЗМІ повідомляють, що це станеться до 28 вересня, адже український уряд принципово погоджується на відкриття кордонів.
Які правила для іноземців почнуть діяти в Україні
Іноземців прирівняють до українців, які повернулись з-за кордону. Правила для українців залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.
Після 28 вересня ці правила поширять і на іноземців. Вони будуть змушені самоізолюватись, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.
Також іноземці для в'їзду в Україну повинні мати чинний страховий поліс. А якщо вони оберуть самоізоляцію, то повинні встановити спеціальний електронний додаток.
Коротко про заборону в'їзду для іноземців в Україні
- Уряд України анонсував 30-денну заборону на в’їзд іноземців починаючи з 29 серпня, а згодом змістив початок її дії на 28 серпня.
- Головною причиною заборони була спроба зупинити приїзд хасидів-паломників до Умані на тлі пандемії коронавірусу.
- Проте заборона хасидів не спинила. Понад 500 паломників вдалися до хитрощів, сказавши, що Україну використовують лише для транзиту, а це не заборонено урядом. Попри це, хасиди залишилися тут надовше.
- Всього у 2020 році в Україну приїхали більше, ніж 1000 хасидів.