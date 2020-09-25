У Кабміні хочуть скасувати повну заборону на в'їзд для іноземців, яка діє з 29 серпня 2020 року. Громадян інших країн планують прирівняти до українців, які повертаються з-за кордону.

Очікується, що нові правила почнуть діяти вже з 29 вересня. Про це розповіли у Кабміні, передає "Європейська правда".

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Коли скасують заборону на в'їзд в Україну для іноземців

Наразі невідомо, коли точно рішення щодо скасування заборони в'їзду для іноземців ухвалять у Кабміні. Проте ЗМІ повідомляють, що це станеться до 28 вересня, адже український уряд принципово погоджується на відкриття кордонів.

Які правила для іноземців почнуть діяти в Україні

Іноземців прирівняють до українців, які повернулись з-за кордону. Правила для українців залежать від того, чи належить держава, з якої вони приїхали, до списку країн зі значним поширенням коронавірусу. Країна входить в цей список, якщо кількість нових випадків зараження COVID-19 на 100 тисяч людей за 14 днів перевищує такий показник в Україні.

Після 28 вересня ці правила поширять і на іноземців. Вони будуть змушені самоізолюватись, якщо епідемічна ситуація в країні, з якої вони прибули, гірша, ніж в Україні. Замість самоізоляції можна буде здати тест на коронавірус після приїзду.

Також іноземці для в'їзду в Україну повинні мати чинний страховий поліс. А якщо вони оберуть самоізоляцію, то повинні встановити спеціальний електронний додаток.

Коротко про заборону в'їзду для іноземців в Україні