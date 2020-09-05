Державний секретар канцелярії прем'єра Угорщини Янош Арпад Потапі не зміг потрапити до України, адже та закрила кордон для іноземців. Угорці обурені: мовляв, Київ міг би зробити виняток. Київ у відповідь не змовчав: такі заяви угорських дипломатів – це неповага до законів України.

3 вересня Потапі мав брати участь у відкритті відремонтованої на угорські гроші школи у Закарпатській області. Але через кордон політика не пропустили, адже Україна, нагадує 24 канал, заборонила в'їзд іноземцям з 28 серпня.

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Угорщина вважає, що Київ міг би зробити вийняток

Перший заступник генерального консула консульства Угорщини в Ужгороді Ласло Куті під час церемонії з відкриття школи №10 імені Габора Дайка в Ужгороді критично висловився у бік Києва, як пише Karpatalja.

Ми чекали на гостей з Угорщини на цю подію. Але, на жаль, за кілька сотень кілометрів звідси (мовилося про Київ – 24 канал) хтось вирішив, що приїзд угорської урядової делегації – найбільша загроза епідемічній ситуації,

– сказав Куті.

Мовляв, делегація Угорщини не прибула до Ужгорода, хоча Київ спокійно міг зробити виняток (із правила про заборону в'їзду для іноземців).

Україна радить поважати закони й робити висновки

На сайті МЗС України оприлюднили реакцію українського дипломатичного відомства на інцидент. У повідомлені вказано:

Україна запровадила "обмеження на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні й не носить політичного характеру".

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення закрити державний кордон для іноземних громадян з 28 серпня до 28 вересня.

Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько – угорських відносин,

– заявили в МЗС України.

"Ми очікуємо, що будуть зроблені відповідні висновки", – додали в міністерстві, а також повідомили, що викликають на розмову з цього приводу посла Угорщини в Україні.

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