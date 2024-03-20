Окрім цього, президент прокоментував щоденний терор окупантами прикордонних областей України.

Дивіться також Перетворюють російську техніку на фарш: як ЗСУ застосовують французькі САУ CAESAR

Важливі розмови президента

Володимир Зеленський розповів, що його день розпочався з доповіді головнокомандувача Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича. Вони повідомили про основні дії України, тобто ситуацію зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Окрім цього, ведеться робота з партнерами щодо внутрішнього виробництва зброї.

Як зазначив президент, також день був насичений на міжнародну роботу.