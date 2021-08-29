День пам'яті захисників України започаткували у 2019 році – після указу президента Зеленського. У матеріалі 24 каналу читайте, що відбувається у різних містах України

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Київ

Біля будівлі Міністерства оборони у Києві відбувся захід з вшанування пам'яті загиблих героїв. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський та вище керівництво країни.

Також згадати загиблих героїв прийшли їхні рідні та близькі, військові, ветерани, а також політики.

Зверніть увагу! Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014 – 2020 роках, оголосили на подвір’ї Міноборони. Після кожного прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам'яті та салютували з особистої зброї.

Зеленський вручив державні нагороди

Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Глава держави вручив державні нагороди військовим, які проявили особисту мужність та героїзм.

Хто отримав відзнаку – посмертно:

Звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєне солдату Віктору Гурняку . Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених на Луганщині. Нагороду отримали батьки.

. Він загинув 19 жовтня 2014 року, коли під мінометним обстрілом вивозив поранених на Луганщині. Нагороду отримали батьки. Званням Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно відзначений боєць Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Святослав Горбенко. Він загинув 3 жовтня 2014 року під час оборони Донецького аеропорту, коли рятував пораненого побратима.

Президент вручив державні нагороди / Фото ОП

Біля Стіни пам'яті провели панахиду

Біля "Стіни пам'яті" полеглих героїв митрополит Епіфаній відслужив панахиду. Портрети загиблих захисників розташовані на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Дивіться відео панахиди:

Дивіться фото з Дня пам'яті захисників з Києва / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Львів

У Львові до Дня пам'яті захисників вшанували загиблих воїнів-десантників на території 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Церемонію розпочали з виконання Гімну України.

Усвідомлення незалежності починається з розуміння її ціни. Ціна незалежності є такою, про яку ми сьогодні говоримо – це кожен герой, який віддав своє життя, це кожна родина, яка тепер буде жити з тим, але це та незалежність, яка карбується,

– зазначив заступник мера Львова Андрій Москаленко.

У місті запланований молебень, а також вшанування пам'яті полеглих на Личаківському кладовищі. Також львів'яни зможуть переглянути фотовиставку – у центрі міста.

Одеса

В Одесі пам'ятні заходи відбулись біля будівлі ОДА, на місці, де запланували пам'ятник Небесній Сотні, повідомляє "Думская". Схилити голову перед полеглими прийшли місцеві мешканці, чиновники, ветерани та військові. Пам'ять героїв шанували хвилиною мовчання та провели панахиду.

Дивіться фото з Одеси / Фото "Думская":

Полтава

У Полтаві до "Стіни пам'яті" прийшли сотні людей. Як пише "Суспільне", заходи проводили у Музеї важкої бомбардувальної авіації. Загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Люди прийшли до "Стіни пам'яті" / Фото "Суспільного"

Суми

У Сумах українських воїнів згадували на Алеї Героїв Центрального кладовища. Сюди прийшли волонтери, військові, чиновники, рідні загиблих. У заході взяли участь близько сотні людей.

Алея Героїв у Полтаві/ Фото "Суспільного"

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Політики та чиновники про День пам'яті захисників: