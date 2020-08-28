Україна запровадить санкції проти Республіки Нікарагуа (Центральна Америка). Причиною такого рішення стало відкриття консульства Нікарагуа в анексованому Росією Криму та призначення на посаду почесного консула одіозного Олега Бєлавенцева.

Вибір Бєлавенцева на посаду почесного консула є "особливо кричущим" фактом у стосунках України та Нікарагуа. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу 28 серпня, повідомляє 24 канал.

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Заява Кулеби

Це, наголошую, не класичний консул, а саме почесний консул. Це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси країни, яка консульство відкриває,

– наголосив Кулеба.

Що відомо про Олега Бєлавенцева

Бєлавенцев – проросійський активіст, експредставник Володимира Путіна в новоутвореному "Кримському федеральному окрузі".

Активно підтримував анексію Криму.

2019 року райсуд Києва засудив його до 13 років ув'язнення. Причина: посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України.

За даними суду, Бєлавенцев закликав українських військових перейти на бік Росії та здати країні-окупанту українську зброю та боєприпаси.

21 березня 2014 року проросійського активіста призначили повноважним представником Путіна в новоутвореному "Кримському федеральному окрузі".

Посаду Бєлавенцев втратив, коли окупаційна влада приєднала "Кримський федеральний округ" до "Південного федерального округу".

Зверніть увагу, Нікарагуа регулярно відмовляється голосувати за резолюцію ООН щодо визнання Росії країною-окупантом.