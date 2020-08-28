Окупанта Криму призначили почесним консулом: Кулеба заявив про санкції проти Нікарагуа
Україна запровадить санкції проти Республіки Нікарагуа (Центральна Америка). Причиною такого рішення стало відкриття консульства Нікарагуа в анексованому Росією Криму та призначення на посаду почесного консула одіозного Олега Бєлавенцева.
Вибір Бєлавенцева на посаду почесного консула є "особливо кричущим" фактом у стосунках України та Нікарагуа. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу 28 серпня, повідомляє 24 канал.
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Заява Кулеби
Це, наголошую, не класичний консул, а саме почесний консул. Це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси країни, яка консульство відкриває,
– наголосив Кулеба.
Що відомо про Олега Бєлавенцева
- Бєлавенцев – проросійський активіст, експредставник Володимира Путіна в новоутвореному "Кримському федеральному окрузі".
- Активно підтримував анексію Криму.
- 2019 року райсуд Києва засудив його до 13 років ув'язнення. Причина: посягання на територіальну цілісність і недоторканність кордонів України.
- За даними суду, Бєлавенцев закликав українських військових перейти на бік Росії та здати країні-окупанту українську зброю та боєприпаси.
- 21 березня 2014 року проросійського активіста призначили повноважним представником Путіна в новоутвореному "Кримському федеральному окрузі".
- Посаду Бєлавенцев втратив, коли окупаційна влада приєднала "Кримський федеральний округ" до "Південного федерального округу".