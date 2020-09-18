Україна застерегла Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі
Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 вересня виголосив промову під час термінових дебатів щодо ситуації у Білорусі. Відбулося це в рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини. Так, Кулеба застеріг Росію від підриву суверенітету Білорусі.
Про промову українського міністра та головні моменти з його виступу пише пресслужба МЗС України.
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Що сказав Кулеба про ситуацію в Білорусі: головні тези
- Прагнення білоруського суспільства пов’язані виключно з реалізацією фундаментальних демократичних свобод.
- Насильницька реакція влади країни на цей мирний запит не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини.
- Країни "Люблінського трикутника" були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу, проте у відповідь почули лише безпідставні звинувачення.
- Важливо відстежувати ситуацію у Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів та продовжувати моніторинг ситуації.
- Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.
Ми застерігаємо Російську Федерацію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому,
– акцентував Дмитро Кулеба.
За підсумками термінових дебатів буде схвалена ініційована ЄС резолюція Ради з прав людини ООН "Ситуація з правами людини у Білорусі, пов’язана з президентськими виборами 2020 року". Співавтором документу стала й Україна.
З огляду на неприйняття цивілізованим світом масових порушень прав людини учасників післявиборчих протестів у Білорусі, резолюція передбачає запровадження механізму моніторингу ситуації з боку Верховного комісара ООН з прав людини.