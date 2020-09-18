Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 вересня виголосив промову під час термінових дебатів щодо ситуації у Білорусі. Відбулося це в рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини. Так, Кулеба застеріг Росію від підриву суверенітету Білорусі.

Про промову українського міністра та головні моменти з його виступу пише пресслужба МЗС України.

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Що сказав Кулеба про ситуацію в Білорусі: головні тези

Прагнення білоруського суспільства пов’язані виключно з реалізацією фундаментальних демократичних свобод.

Насильницька реакція влади країни на цей мирний запит не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини.

Країни "Люблінського трикутника" були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу, проте у відповідь почули лише безпідставні звинувачення.

Важливо відстежувати ситуацію у Білорусі із залученням міжнародних правозахисних механізмів та продовжувати моніторинг ситуації.

Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі.

Ми застерігаємо Російську Федерацію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому,

– акцентував Дмитро Кулеба.

За підсумками термінових дебатів буде схвалена ініційована ЄС резолюція Ради з прав людини ООН "Ситуація з правами людини у Білорусі, пов’язана з президентськими виборами 2020 року". Співавтором документу стала й Україна.

З огляду на неприйняття цивілізованим світом масових порушень прав людини учасників післявиборчих протестів у Білорусі, резолюція передбачає запровадження механізму моніторингу ситуації з боку Верховного комісара ООН з прав людини.