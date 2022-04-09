Відповідну інформацію повідомила Ірина Верещук. Такі дані евакуації громадян на 45 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Відбувся третій офіційний обмін полоненими між Україною та Росією
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Україна гуманітарними коридорами змогла евакуювати понад 4 тисячі людей. Найбільше людей виїхали на своїх авто та автобусах з Маріуполя та Бердянська.
Відповідну інформацію повідомила Ірина Верещук. Такі дані евакуації громадян на 45 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Відбувся третій офіційний обмін полоненими між Україною та Росією
...