Мінус 400 мільйонів доларів і два роки виробництва: що Україна зробила з російською авіацією

Сумарно вісім виведених з ладу фронтових бомбардувальників – це дві третини повноцінної авіаційної ескадрильї ВКС Росії, яка перестала існувати як бойова одиниця за лічені дні. Про це пише Анатолій Храпчинський.

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Росіяни не приховують відчаю

Достатньо поглянути на супутниковий знімок того самого епізоду з шістьма бортами: там, де в ряд стояли найцінніші модернізовані машини, тепер суцільне вигоріле поле на шість секцій, покручені скелети планерів і спалена технічна зона. Тож неприхований відчай у російських профільних пабліках після добивання ще двох літаків, де замість казок про "уламки в траві" вже відкрито благають командування відтягувати авіацію в глибокий тил, "поки ще є що відводити", абсолютно виправданий.

Якщо перекласти цю картину на мову військової економіки та штурманської математики, все стає ще показовішим. На знімку з шістьма ураженими бортами чудово видно типову російську недбалість: літаки вишикували на відкритій лінійці з інтервалом у двадцять – тридцять метрів, розділивши їх лише тонкими газовідбійними перегородками замість захищених бетонних ангарів. Коли в таку щільну стоянку із заправленими машинами та підвішеним боєкомплектом прилітає крилата ракета, розлив пального, вторинна детонація та уламкове поле запускають ефект доміно і випалюють усі шість сусідніх слотів дотла.

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Скільки це коштувало росіянам?

І навіть якщо взяти максимально консервативну теоретичну стелю – уявити ідеальний хрестоматійний сценарій за підручниками НАТО, де для стовідсоткового перевантаження каналів ешелонованої ППО авіабази та гарантованого знищення восьми бортів у двох операціях гіпотетично заклали б аж до двох десятків крилатих ракет – фінансова пропорція все одно залишається розгромною для ворога.

Бо навіть за такої максимальної розрахункової планки та відкритих західних оцінок вартості ракетного озброєння подібного класу, стеля витрат на обидва удари склала б двадцять п'ять — тридцять мільйонів доларів, тоді як вісім спалених Су-34М разом із наземним обладнанням тягнуть на всі чотириста мільйонів. Тобто навіть за найдорожчого теоретичного сценарію кожен вкладений в український удар долар методично спалив п'ятнадцять доларів російського військового бюджету.

Якби аналогічну задачу за такими ж нормативами прориву ППО виконували західними ракетами Storm Shadow чи SCALP-EG, такий самий обсяг пусків коштував би партнерам уже під сімдесят мільйонів, вимагав би підйому в повітря дефіцитних бомбардувальників та довгих політичних узгоджень. Український "Нептун" робить це з землі, в рази дешевше і без жодних геополітичних дозволів.

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На відновлення знадобляться роки

Та головний нокаут тут навіть не в грошах, а в часі, який на війні на виснаження є найдорожчою валютою. Для Новосибірського авіазаводу імені Чкалова побудова восьми нових Су-34М з нуля в умовах санкційного голоду та дефіциту західної мікроелектроніки – це майже два роки праці всього підприємства на межі можливостей. Тобто, дві успішні операції ВМС буквально обнулили майже дворічну норму роботи стратегічного авіазаводу імперії.

Тепер російське командування опинилося в класичному оперативному цугцвангу. Залишити літаки в трьохстах кілометрах від кордону – це продовжувати грати в рулетку з нашими Силами оборони на відкритих стоянках, які вигоряють цілими ланками по шість бортів за раз. А відтягнути носії КАБів на п'ятсот – шістсот кілометрів углиб – означає спалювати дефіцитний моторесурс двигунів АЛ-31Ф на порожніх транзитах, втратити інтенсивність вильотів і дати нашій розвідці та ППО дорогоцінний час на протидію.

Саме так власна далекобійна зброя системно ламає правила гри на оперативній глибині.