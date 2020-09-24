Квантовий стрибок стався. Навіть в інформаційному полі. Далі – російською мовою.

И все же, хочу вам сказать, что, может быть, на первый взгляд это особо и не заметно – но отрыв произошел. И с каждым днем он все глубже и глубже. Даже с этим реваншем и с этим откатом – мы все равно намного дальше от империи, чем это можно представить. Множество маленьких изменений накапливалось-накапливалось годами, по чуть-чуть, по шажочку – и в конце концов, происходит квантовый скачок. И он произошел.

Обратите внимание! Путин упорно ходит по граблям, или Аннексия Крыма для российской массы

Тайная инаугурация крысы

Я понял это по ленте Facebook. По инаугурации Лукашенко. Каждый пост каждого россиянина вчера был о Лукашенко. О том, что его инаугурация прошла в бункере. Карикатуры, соревнования в остроумии, злословия, сравнения с Путиным, смешки над диктатором и прочее. Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Я аж присел. Откуда, думаю, у меня столько белорусов в ленте? Ан, нет. Россияне. Тогда я присел второй раз. Почему россияне столько пишут о Лукашенко? Это ж другая страна? Чужая? Не ваша? Я уже отвык как-то от этого.

И украинская часть ленты – мы не признаем Лукашенко президентом. Все.

То есть – у нас про нас. А у них – снова о том, что там у соседей, смех, шутки, праздник, веселье. Не мы одни такие дураки, есть и подураче нас. Национальный праздник прям какой-то.

И вот это – цивилизационный разрыв.

Информационное поле Украины и России: почувствуйте разницу

Я, когда слушаю российских экспертов, политологов, лидеров мнений – даже еще тех немногих, к кому отношусь положительно и кого считаю адекватными в понимании реальности – мне неинтересно. Мне скучно. Какой-то все позавчерашний день. Пережевывание одной и той же вечной жвачки. Опять эти вечные уточки в Хабаровске, Путин испугался, как долго продлится путинизм, оковы рухнут, Навальный, прекрасная Россия будущего, русские либералы, и Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Настолько это все уже неинтересно.

И украинское информационное поле – Оспреи над Днепром и новая британская тонкая красная линия почти в Крыму. Вот это я понимаю тема для обсуждения! Чувствуете отрыв? Чувствуете, насколько в разные стороны движутся эти тектонические плиты? Украинская и российская? Квантовый скачок произошел. Даже в информационном поле. Тем более в информационном поле.

Там – Лукашенко в бункере. Здесь – учения с НАТО.

У нас уже совсем другие задачи, совсем другие интересы, совсем другие вызовы. И как бы они не тянули сюда всех этих сватов, нонн гришаевых, каких-то рэперов, каких-то комиков и люб успенских – это уже остаточные явления, последние дергания агонии, а не изменение тренда.

А изменение тренда таково, что даже Зеленский на Генассамблее ООН позавчера говорил уже вполне себе адекватные вещи. И вот этот отрыв, вот это построение рва и ментальной стены в информационном поле – не потому, что страшно, а потому, что тупо неинтересно, потому что теперь ведущие – мы, уже мы на шаг впереди, и что там у них, плевать уже совершенно – меня радует невероятно.

Прочтите! Лукашенко плевал на санкций, или Кого боится Евросоюз

Сначала происходят изменения в головах. Потом изменения и в стране.

Первый шаг сделан. Да, это долгая дорога, это игра в очень долгую, это про стратегию, а не тактику, и откаты и реваншы вполне себе возможны, но в долгосрочной перспективе – первый шаг сделан.