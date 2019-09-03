Україна до кінця дня 3 вересня виплатить понад 1,1 мільярда доларів державних боргів

До кінця робочого дня 3 вересня Міністерство фінансів погасить 1,1 мільярда доларів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.

Сума відсотків, які потрібно погасити, становить 444,36 мільйона доларів, про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів, пише "Інтерфакс-Україна".

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"Всі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої державної позики у сумі 661,34 мільйона гривень, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОЗДП, випущених у 2015 році з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках, відбудуться до кінця дня", – повідомили у прес-службі.

Зазначені єврооблігації держава випустила у 2015 році в межах реструктуризації боргів Укравтодору, КБ "Південне" та державного боргу України.

За підсумками липня 2019 року розмір державного боргу України збільшився на 2,05 мільярда доларів. Окрім того, через зміцнення курсу гривні бюджет недоотримав 9 мільярдів гривень. Водночас зміцнення гривні дозволило зекономити 11,5 мільярда гривень на обслуговування державного боргу.

Зазначимо, що 17 липня Мінфін продав облігацій на рекордну суму — 33,3 мільярда гривень. Зокрема, уряд залучив 1 мільярд доларів від продажу боргових облігацій.