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Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією

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Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією
Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією / Фото з вільних мереж

В середу, 21 березня, Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, Кабмін зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ у встановленому порядку поінформувати уряд Росії.

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Нагадаємо, що 7 червня 2011 року на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.

Що таке програма економічного співробітництва? Документ, що відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів. У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрямки та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.

Теги: Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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